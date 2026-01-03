正機師暴打副機師？長榮航空發4點聲明：暫停派飛、正在調查

記者高珞曦／綜合報導

長榮航空驚傳1名機師疑似駕機在美國超速滑行，副機師原要制止，卻被該正機師施暴，引發關注。長榮航空3日透過聲明表示，事後已暫停該正駕駛派飛任務，待調查完畢，會盡快召開紀律委員會審議。

長榮航空驚傳正機師對副機師施暴事件，長榮航空3日晚間發布4點聲明回應，並指已暫停該正機師派飛任務。（示意圖／資料照／中天新聞）

長榮航空3日晚間發布4點聲明：

一、依據該航班飛機上的快速存取記錄器（Quick Access Recorder, QAR）資料顯示，該航機滑行速度符合相關作業規範與法規要求，並無外傳所稱之超速情事。本公司亦已就相關事實向主管機關報備說明，呼籲外界切勿以訛傳訛，混淆視聽。

二、針對外界關切該事件機長執勤相關行為，長榮航空於事件發生後即主動啟動內部調查機制，同時通報相關主管機關，以全面釐清實際情況與相關事實。此外，本公司也依法主動關懷了解並提供員工心理諮商等協助方案。

三、基於調查需要，目前已先暫停正駕駛派飛任務。相關調查已在進行中，待調查完畢，會盡快安排召開紀律委員會（Disciplinary Review Board, DRB）進行審議。

四、飛航安全向來是長榮航空最重視的核心價值，公司亦高度重視同仁之專業操守與工作環境，對任何可能影響飛航安全或職場秩序之行為，均將秉持審慎、嚴謹之態度妥善處理。

