力拼連任的「正派桃園隊」今（5）日上午挺進萬華。桃園市議員彭俊豪、劉仁照、陳睿生等人，前往國光市場，公開力挺台北市中正、萬華市議員初選參選人、被支持者暱稱為「台派戰鬥雞」的張銘祐。

眾人沿途發送春聯與文宣品，向市場攤商與在地鄉親拜年致意，展現跨縣市本土陣營集結、共同守住台灣民主與國安防線的明確立場。



桃園市議員們表示，張銘祐長期站在街頭第一線，面對最敏感、最具風險的議題從不閃避，特別是在國安、法治與反滲透問題上，始終選擇逆風而行，是少數真正把「抗中滲透」化為具體行動的政治工作者。



張銘祐受訪時火力全開，直指李貞秀國籍爭議，早已不是立場不同，而是「資格不符、法治失守」的嚴重問題。他痛批民眾黨刻意混淆法律事實、操作話術轉移焦點，企圖用政治口水掩蓋國籍未釐清的核心問題，等同替中國勢力打開滲透台灣國會的後門。

正派桃園隊挺進萬華 張銘祐直指：民眾黨已成國安破口。（圖／民視新聞）





「國籍不是開記者會說一句就算數，放棄國籍更不是上網點一點就完成。」張銘祐強調，依法必須經過層層審查、正式確認，卻有人在資格未明前就進入國會殿堂，這不是疏忽，而是對制度的公然踐踏。





張銘祐進一步指出，從先前依法告發黃國昌疑涉違反國安法、洩密疑雲，到如今李貞秀國籍問題持續延燒，民眾黨一次又一次站在法治的對立面，不僅毫無自律，更逐步成為國安體系中的高風險破口。









正派桃園隊挺進萬華 張銘祐直指：民眾黨已成國安破口。（圖／民視新聞）





「一個對國籍問題輕描淡寫、對國安紅線毫無敬畏的政黨，沒有資格自稱民主守門人。」張銘祐直言，民眾黨口口聲聲監督政府，實際上卻對國安選擇性失明，這才是台灣民主真正的危機。





張銘祐強調，國會不是試驗場，民主更不是可以拿來賭的籌碼。他會持續站在第一線，要求所有涉及國籍、忠誠與國安的政治人物，接受最嚴格、毫不妥協的檢驗，因為守住國安，就是守住台灣的底線。





大家更肯定張銘祐長期以來為民主戰鬥的信念，是真正的台派戰將，絕對會用他的信念、動力來捍衛中正萬華。





