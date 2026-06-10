正淩AI產品全年業績看增五成 2027年訂單續旺

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正淩董事長徐季麟(左起)、總經理陳言成按讚營運展望。(記者方韋傑攝)

〔記者方韋傑／台北報導〕連接器廠正淩(8147)今日在股東會後表示，受惠AI資料中心建置需求持續升溫，目前相關訂單能見度已延伸至2027年，預估今年AI相關營收可望年增4至5成，占整體營收比重也將突破3成，成為推升今年營運成長的主要動能之一。

正淩指出，公司近年積極布局AI市場，目前產品涵蓋光通訊、傳輸連接及液冷散熱等領域，應用包括AI伺服器、交換器及液冷CDU(冷卻液分配裝置)等資料中心設備，三大產品線接單均維持成長趨勢。其中通訊業務目前占整體營收約4成至5成，AI相關產品已成為重要成長來源。

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在光通訊布局方面，正淩交換器XPO(外置可插拔光學)相關產品目前仍處於小量試產階段，預計下半年逐步擴大出貨，明年可望進入較明顯放量期。隨著AI伺服器傳輸速度持續提升，市場對高速光連接解決方案需求增加，也有助於帶動相關產品後續成長。

除了AI應用，醫療市場也是正淩今年重要成長動能之一，除了既有客戶持續擴大合作，近期也接獲全球前三大醫療設備廠轉單需求，有望進一步挹注營運表現。目前營收結構中，通訊業務占約45%、醫療約30%、工業約20%，其餘則為車用及航太等應用。

產能規劃方面，公司今年不規劃擴廠，將透過提高既有產線稼動率及增添設備方式提升產出能力。其中雲林廠新增產能已投入AI液冷相關產品生產，泰國廠預計下半年開始貢獻光通訊及醫療產品產能，以因應客戶多元化供應鏈需求。

正淩5月營收1.45億元，月減30%、年減7%，今年前5個月營收累計8.15億元、年增17%。公司指出，近期部分產品已完成生產，但受客戶端盤點及拉貨時程調整影響，出貨有所遞延，目前仍需等待客戶通知安排出貨。隨著下半年客戶拉貨動能逐步恢復，營運表現可望優於上半年。

此外，公司第三季預計認列出售汐止廠辦處分利益，若加上本業成長挹注，法人預估正淩今年每股盈餘(EPS)可望站上5元水準。整體而言，在AI資料中心、光通訊及醫療應用同步成長帶動下，公司對今年營運維持審慎樂觀看法。

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