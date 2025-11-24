正港TW ICE撞臉子瑜！白冰冰「嫩照被瘋傳」發聲了：不能比

娛樂中心／周希雯報導

南韓人氣女團「TWICE」正式降臨高雄，不僅是出道10年首度全體來台，也是台灣成員周子瑜在南韓打拼十多年、首度「解禁」帶成員回家開唱；2天演唱會都令台下粉絲哭成一片。在子瑜話題不斷之際，多次被稱「撞臉子瑜」的資深女星白冰冰，再被挖出41年前超仙嫩照瘋傳；白冰冰得知此事後謙虛稱，無法與子瑜相比，但不忘打趣表示，「今後出門時，得更慎重注意自己的外貌形象。」

先前有網友在社群分享白冰冰29歲的嫩照，只見她身穿純白無袖洋裝，披肩長髮隨風飄逸，她微微張開手臂並露出自信笑容，展現清純又帶仙氣的氣質，更多次被指與子瑜有幾分相似。隨著子瑜首度回台開唱，白冰冰的嫩照再被挖出討論、登上媒體版面，白冰冰得知此事後，今（24日）凌晨在社群驚喜發聲，「恭喜世界『漂亮寶貝』周子瑜回饋故鄉的演唱會大成功！這幾天不斷的被稱讚我們兩人撞臉，並且說41年前的我，仙氣爆棚！」

廣告 廣告

白冰冰41年前「神撞臉子瑜」嫩照瘋傳！正港「TW ICE」揭2人共同點：不能比

白冰冰（左）29歲的美照被瘋傳，被網友認為撞臉子瑜（右）。（圖／翻攝「thinkaboutzu」IG、「白冰冰（白雪嬅）」臉書）

白冰冰先是感謝網友青睞，隨即謙虛表示，「其實我自己仔細的比對之下，覺得青春洋溢的子瑜，經過練習生的嚴格訓練，美貌加上自帶巨星的氣場。而當年的我，實在不能比，從少不經事的表情可以看出，從貧困鄉村努力蹦出來的我，還略帶些鄉土氣。」白冰冰表示，雖然她和子瑜同樣是從小在外地打拼，不過隻身在日本、忍受孤獨進行嚴格訓練的她，「就是不如子瑜的堅強與韌性，在日本的受訓半途而廢，以致後半輩子增添了好多的艱困與血淚」。

白冰冰41年前「神撞臉子瑜」嫩照瘋傳！正港「TW ICE」揭2人共同點：不能比

白冰冰（左）謙虛表示，雖然她和子瑜（右）都是從小在外打拼的人，但依舊不能比。（圖／翻攝「thinkaboutzu」IG、「白冰冰（白雪嬅）」臉書）

對此，白冰冰不禁要讚賞子瑜，「一樣是在外地打拼，勇敢的子瑜撐過來了，才有了今天的巨星風範！」文末也暖心祝福子瑜和TWICE未來扶搖直上，成為世界最閃亮的巨星，不忘打趣表示「也謝謝網友的美言支持，讓平常已經不太修邊幅的我，今後出門時，得更慎重注意自己的外貌形象。」白冰冰超暖一番發言，深受網友讚賞「冰冰從年輕美到現在」、「冰冰姐的成就早已登上輝煌騰達的壘包了，今後更是持續閃亮耀眼，提攜後進不餘遺力」、「兩個不同世代的美女」。

白冰冰41年前「神撞臉子瑜」嫩照瘋傳！正港「TW ICE」揭2人共同點：不能比

白冰冰年輕時擁有亮眼外型，至今仍維持得很好。（圖／翻攝「白冰冰（白雪嬅）」臉書）









原文出處：白冰冰41年前「神撞臉子瑜」嫩照瘋傳！正港「TW ICE」認1點很像：不能比

更多民視新聞報導

賴清德吃壽司挺日！中國網紅嗆中共：禁日本水產？他扇貝哪來的

蔡英文「超狂藍髮」接子瑜回家！昔1句「霸氣力挺」網淚崩

子瑜等10年帶TWICE回家！一票韓網見1幕淚崩：我也想哭

