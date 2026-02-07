正濱國中無人機足球營秒殺登場 點燃科技運動新熱潮

營隊將「無人機飛行技術」與「足球競技規則」創新融合，一顆顆外型宛如足球的球型無人機在空中高速穿梭、精準射門，孩子們緊盯場上動向、隨時調整操控策略。(正濱國中提供)

記者鄭鈞云／基隆報導

基隆正濱國中「無人機足球冬令營」六日和七日秒殺登場，攜手台續無人機團隊，並結合社團法人台灣海港城市促進發展協會與台灣無人機訓練研發協會共同舉辦，吸引對科技與運動充滿興趣的學生踴躍參與。營隊將「無人機飛行技術」與「足球競技規則」創新融合，設計出結合速度、準度與團隊戰術的競賽模式，讓學員操控球型無人機完成定點飛行、穿越障礙與射門得分等任務，宛如一場科技版足球賽事。

不同於傳統科技課程偏重理論操作，無人機足球強調「實戰學習」。孩子們必須在短時間內判斷飛行路線、與隊友協調攻防節奏，才能成功得分，不僅考驗操控技巧，也培養專注力、空間判斷與臨場應變能力。全程由專業師資帶領，確保學員在安全環境中學習飛行原理，並透過趣味競技，讓科技學習變得直觀又有成就感。

台續無人機公司總經理林柏宏表示，無人機足球是一項結合科技素養與運動精神的新興科技運動，不只是「飛得好不好」，更重視策略思考與團隊合作。透過比賽設計，孩子能在不知不覺中訓練反應力與判斷力，是非常適合學童接觸科技的入門方式，也為未來科技人才培育奠定基礎。

正濱國中校長李康莊指出，無人機足球營隊讓孩子真正做到「動腦也動手」。課程中除了操作訓練，也逐步引導學生認識AI、自駕控制、影像處理等進階科技概念，讓孩子理解科技並非遙不可及，而是能實際應用在生活與競技中。回顧學校過往推動的科技營隊，學生普遍展現高度投入與學習熱忱，不少孩子在活動結束後仍主動查資料、延伸學習，顯示科技教育能有效提升學習動機。