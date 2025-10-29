正濱國中童軍教育基地 啟用
記者楊耀華∕基隆報導
位於正濱國中的基隆市童軍教育基地二十九日正式啟用，副市長邱佩琳與中央、地方等多位貴賓共同揭幕，象徵基隆童軍教育邁入嶄新階段；同時，一一四年度童軍小隊長體驗營就在全新落成的童軍教育基地盛大登場，建德國中主辦，結合社區童軍團與行義童軍夥伴協力舉辦，展現童軍教育從校園延伸至社區的堅實能量。
副市長邱佩琳表示，童軍精神最動人的地方在於「左手握手」的傳統，象徵用最靠近心臟的手彼此信任與尊重，祝賀現場九十位小隊長能親身參與籌備已久的基地啟用活動，基地不僅擁有攀岩場、烘焙教室，更擁抱最美的山海景色。
教育處長徐嬿立表示，正濱國中童軍教育基地是市府與教育部國教署攜手打造的重要成果，總經費達三千一百萬元，是全台首座擁有無敵海景的多功能童軍營地。基地設有露營區、多功能教室、盥洗室、烘焙教室與戶外集合場，並設置攀岩牆及十八項探索教育體驗設施，讓學生能在安全且具挑戰性的環境中學習合作與領導，未來隨著學校風雨運動場完工，基地將成為北台灣最具特色的童軍教育與戶外學習中心。
此次體驗營內容豐富多元，包含童軍精神與禮儀、繩結教學、野外求生、探索教育及世界大露營分享等課程，透過「做中學、學中做」的學習理念，培養學生解決問題與團隊合作的能力。現場更安排大地遊戲、營地建設及童軍歌舞活動，讓學員在歡笑中體驗童軍榮譽與冒險精神。
