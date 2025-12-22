正濱漁港化身寶萊塢片場！林哲熹、雷嘉汭率65人歡樂開跳
奇幻喜劇電影《叫我驅魔男神》由林哲熹與雷嘉汭組成「嚕湯CP」，阿建巴吉瓦、張懷秋、游安順、江譚佳彥、高捷特別演出；今（22）日公布電影主題曲〈恁阿公勒〉，幽默直白的歌名一出，立刻引爆話題，MV中林哲熹拿著台灣平民小吃透抽串燒搞笑開跳，而一身寶萊塢公主服的雷嘉汭展現婀娜舞姿，瞬間變換為「千手觀音」美翻，還有阿建巴吉瓦、張懷秋、江譚佳彥、高捷等一起熱舞助陣，多達65人陣容一起歡樂開跳，將基隆正濱漁港化身成為大型寶萊塢歌舞現場，尤其是不斷重複出現、洗腦程度破表的歌詞「恁阿公勒」，配上端盤子、甩頭、跺腳、抖肩等簡單又好記的「恁阿公舞步」，被網友大膽預言將是「2026尾牙神曲」。
《叫我驅魔男神》主題曲〈恁阿公勒〉超洗腦，林哲熹、雷嘉汭率65人歡樂開跳。（圖／光盛影業）
《叫我驅魔男神》片中豪華盛大的歌舞場面，選在基隆正濱漁港取景拍攝。導演陳玫君認為這裡擁有台灣獨有的漁港市集氣氛，加上彩色街屋的繽紛視覺，能完美對應主角湯仔在漁港賣透抽的日常，也讓台味十足的生活場景，自然銜接寶萊塢風格的華麗歌舞。為了營造出奇幻喜劇與寶萊塢的跨文化視覺衝擊，美術組特別在漁港搭建市集場景，讓真實空間瞬間轉化為跨文化舞台，不只呼應故事從漁港出發的設定，也讓整段歌舞充滿在地生命力與國際感。
其實《叫我驅魔男神》在正濱漁港拍攝大型舞蹈場面並不容易，最大挑戰就是「場地難度爆表」，當地原有商家、漁船與裝置藝術無法任意移動，而且場景超大，佈置起來費時費力，加上不能封路、停車位有限，對劇組來說是一場硬仗。導演陳玫君笑說，幸好製片團隊超神，提前與當地漁民溝通、靈活調整拍攝時段，以及獲得基隆在地居民的熱情配合，才讓這場65人同時上陣的歌舞場面順利完成。當天台灣與印度舞者、演員群在漁港市集裡排舞、走位、迎著海風拍攝，現場熱鬧程度宛如一場大型歡樂派對，拍出台灣難得一見的豪華歌舞場面。
《叫我驅魔男神》主題曲〈恁阿公勒〉一上線，洗腦旋律火速受到網友熱議。導演陳玫君笑稱最初的音樂想像就是「台灣布袋戲＋美國衝浪搖滾＋台客嘻哈＋寶萊塢」，因此在音樂指導建議下，力邀風格幽默、節奏感強烈的創作者余昊益Howie操刀製作。Howie看完劇本後迅速進入狀況，研究大量寶萊塢電影主題曲作為編曲，將印度傳統打擊樂與節奏結構，以及複雜的印度音樂拍子與旋律，融合在台灣流行音樂當中，同時以「台灣接地氣的幽默感」為核心創作歌詞，轉化為台灣觀眾一聽就懂、一聽就上癮的強節奏流行曲。
〈恁阿公勒〉反覆出現的洗腦歌詞「恁阿公勒」，讓人一聽就忘不了。創作歌手余昊益Howie笑說，「恁阿公勒」來自台灣人共同的生活記憶——阿公、阿嬤介於熟悉與挑釁之間的語感，，既幽默又帶點叛逆，完美呼應電影中「阿公傳承」的電影主題，也成為全曲最讓人過耳不忘的關鍵，讓導演陳玫君聽完後大讚「熱血又貼切」。
在〈恁阿公勒〉MV中，「魯蛇湯仔」林哲熹手拿透抽串燒搞笑開場，雷嘉汭一身寶萊塢公主服展現婀娜舞姿，瞬間變換為「千手觀音」驚豔全場，來自印度的阿建巴吉瓦、江譚佳彥直接搬出道地寶萊塢舞步令人驚豔，就連張懷秋、高捷也都跟著跳起「恁阿公舞」，氣氛超級歡樂。舞蹈設計同樣以「全民都能跟上」為目標，動作強調重複性與節奏感，端盤子、甩頭、跺腳、抖肩簡單又好記，就算沒學過舞，看個兩三遍也能自然跟著動。
導演陳玫君笑說，印度演員阿建巴吉瓦一聽到音樂就像自動開機，身體自然跟著節奏走；林哲熹嘴上說自己肢體很ㄍ一ㄥ，實際拍起來卻狂加小細節，展現「自帶節奏的魯蛇男神」魅力；雷嘉汭則從一開始的仔細確認動作，到後期線條乾淨、充滿少女感，兩人同框畫面火花十足。《叫我驅魔男神》12月31日全台歡樂上映。
【更多東森娛樂報導】
●《叫我驅魔男神》人魔大戰！張懷秋遭附身成魔神宿主
●戀上《驅魔男神》林哲熹！雷嘉汭笑認：為男友付出一切
●遭警察懷疑偷東西！女星當眾遭「脫衣搜身」極盡羞辱
其他人也在看
張文失業1年無收入錢哪來？母親金援金額曝 警追「冷錢包」查金流
27歲嫌犯張文19日在台北車站M7出口、捷運中山站以及誠品南西店朝人群丟擲煙霧彈襲擊、再隨機殺人，造成4死（含兇嫌）11傷悲劇。無業的張文究竟為何有錢可以購買煙霧彈、計畫犯案？據悉張文母親雖聲稱已2年沒和兒子聯絡，但仍心疼兒子會固定匯款，金額也曝光，警方將持續追查背後金流。三立新聞網 setn.com ・ 12 小時前 ・ 99
王齊麟、十元大婚！超正伴娘「搶走捧花」得主身分曝光
富邦啦啦隊成員禾羽21日晚間出席王齊麟與「十元」陳詩媛的婚禮，並受邀擔任伴娘，陪伴好友完成人生重要時刻。首次以伴娘身分全程參與婚禮流程，禾羽笑說，從前期準備到當天儀式，實際參與後才發現「結婚真的不簡單，要準備的事情非常多」，也形容這次像是提前實習了一次婚禮過程。中時新聞網 ・ 6 小時前 ・ 7
北捷殺人魔張文是虎尾科大校友！就讀科系曝光 在校表現校方全說了
台北市19日晚間驚傳恐怖隨機殺人案！27歲張文全副武裝前往台北車站、中山商圈，丟擲煙霧彈後再闖入人群中揮刀砍人行凶，最終跑上成品南西店6樓畏罪墜樓身亡，造成4死（含兇嫌）11傷悲劇。案發後張文被起底，昨日有消息傳出他是桃園楊梅某高職畢業，今（21）日又指出，張文畢業於雲林虎尾科技大學，對此校方說明，指張文在校期間表現、課業都正常，無任何不良紀錄。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前 ・ 75
翁倩玉「片場被打」噴血送醫！安心亞嚇喊：演藝圈最後一天
翁倩玉「片場被打」噴血送醫！安心亞嚇喊：演藝圈最後一天EBC東森娛樂 ・ 1 小時前 ・ 3
張文無差別殺人！學者：挖不出犯案跡象恐是這原因
捷運台北車站及中山站發生攻擊事件，19日傍晚27歲嫌犯張文先在台北車站M7出口點燃煤油彈，同時向四周丟擲煙霧彈，並以利器傷人，隨前往捷運中山站接續作案，最後直奔誠品南西店頂樓墜樓身亡。對此，加拿大約克大學副教授沈榮欽也直言，研究孤狼激進化的時間越來越短，可能跟這事有關。三立新聞網 setn.com ・ 22 小時前 ・ 84
金宇彬、申敏兒大婚，高級伴手禮曝光！有一種愛情叫作金宇彬與申敏兒，全球網友感動直呼：「終於等到這一刻」
婚禮現場宛如電影片場的奢華浪漫婚禮選在首爾新羅飯店最頂級的Dynasty Hall舉行，現場布置以純白鮮花牆與璀璨水晶吊燈為核心，營造出既典雅又夢幻的氛圍。照片中，兩人攜手走過鋪滿花瓣的紅毯，金宇彬緊緊牽著申敏兒的手，眼裡滿是溫柔與寵溺。在豪華吊燈與親友的簇擁下，整...styletc ・ 7 小時前 ・ 5
張文比鄭捷更決絕！醫剖析張文犯案心理：一個人對抗世界
台北捷運台北車站與中山站周邊19日晚間發生27歲凶嫌張文隨機攻擊事件，造成4死11傷，凶嫌隨後墜樓身亡，行兇動機成謎。精神科醫師沈政男撰文從心理學角度剖析此案。中天新聞網 ・ 1 小時前 ・ 38
簡舒培大翻車！批北市警網失靈 臉書遭網灌爆轟：只會出一張嘴
北捷台北車站及中山商圈19日發生隨機攻擊事件，然而民進黨籍台北市議員簡舒培卻質疑台北市警方辦案出了問題，引發網友不滿，其臉書遭網友灌爆痛批「妳行妳上啊！整天不做正事，只會出一張嘴」。中天新聞網 ・ 6 小時前 ・ 280
北捷隨機砍人掀陰謀論！國師唐綺陽出手了 未來20天「1類人」要注意
27歲男子張文19日在台北車站及中山商圈丟擲煙霧彈並拿出預藏刀械刺傷旅客，造成多人傷亡，最終嫌犯在警方包圍下墜樓身亡，而外界也流傳陰謀論、共犯等謠言，不過警方已作出澄清，強調張文是獨自犯案。今（21日）有「國師」之稱的星座專家唐綺陽則發文呼籲大家要穩住情緒，直言被網路謠言所引導只會造成更大恐慌。蔡佩伶報導三立新聞網 setn.com ・ 1 天前 ・ 273
蕭淑慎重現20年前「金鐘奶」深V開到肚臍 結婚8年屢傳婚變！公公對外發聲了
49歲的蕭淑慎2005年時曾以《孤戀花》入圍第40屆金鐘獎最佳女主角獎，當時胸前開深V到肚臍的黑色禮服相當經典，相隔20年，她與老公梁軒安拍攝甜蜜寫真，再度穿上這套禮服重現「金鐘奶」，時隔20年竟沒有太多差別，彷彿穿越時空。鏡報 ・ 1 天前 ・ 9
遇到隨機殺人怎辦？退役反恐特勤教官教你「唯一活命法」
北捷及中山站商圈19日晚間發生隨機攻擊事件，27歲凶嫌張文持刀展開恐怖攻擊，造成4死11傷的重大傷亡。張文犯案後一路逃逸，最終在追捕過程中自高處墜樓身亡，整起案件震驚社會。對此，退役反恐特勤教官陳重光20日也提醒民眾，若不幸遭遇隨機攻擊事件，第一時間應迅速逃離現場。中時新聞網 ・ 1 天前 ・ 68
國民黨團按鈴告大法官濫權當場被嗆「做賊喊抓賊」 徐巧芯爆氣怒吼
憲法法庭做出114年憲判字第1號判決，宣告藍白強硬三讀通過的《憲法訴訟法》修正案違憲，國民黨團今（22）日按鈴告發大法官，痛批憲法法庭知法犯法、毀憲亂政，但現場遭到民眾舉牌嗆聲，「做賊喊抓賊」。當一行人準備進到北檢時，又有一名男子大喊「中華民國在台灣是非法佔領」，國民黨立委徐巧芯則立即當場大聲怒吼反擊。三立新聞網 setn.com ・ 6 小時前 ・ 151
果真是義氣男！D.O.快閃金宇彬、申敏兒婚禮僅15分鐘，隨即趕回〈MMA〉合體EXO！
據了解，婚禮僅邀請雙方至親家人與最親密的演藝圈好友出席，全程保密、作風低調。婚禮結束後，官方僅釋出一張黑白婚紗照作為紀念，直到22日才再度公開婚禮現場照片。照片中，兩人並肩進場的畫面宛如偶像劇定格畫面，申敏兒身穿簡約卻極具氣質的婚紗，金宇彬則以俐落西裝相伴...styletc ・ 3 小時前 ・ 1
軍中生活不如預期？同梯曝張文「自導自演酒駕」想退伍
軍中生活不如預期？同梯曝張文「自導自演酒駕」想退伍EBC東森新聞 ・ 1 天前 ・ 63
阿喜幫洗艾怡良大體！「生財奶」狂吸300萬人朝聖 逼真縫合疤痕曝光
由温昇豪監製與主演的影集《整形過後》，首周播出勇奪25到64歲女性收視冠軍。《整形過後》劇中多條情感與議題線同步推進，從生死、身體自主到情感修復，引發網友熱烈討論，其中艾怡良演大體親自上陣與阿喜洗好友大體崩潰、以及劉瑞琪的平胸手術戲，更被點名是最衝擊人心的關鍵段落。三立新聞網 setn.com ・ 4 小時前 ・ 6
五權憲法被癱瘓 他點名「這兩人」才是元凶
[NOWnews今日新聞]憲法法庭19日做出114年憲判字第1號判決，《憲法訴訟法》修法立法程序有明顯重大瑕疵，自判決公告日起失其效力。國民黨立院黨團今（22）日告發憲法法庭及這五位大法官濫權瀆職、《...今日新聞NOWNEWS ・ 7 小時前 ・ 136
聖誕節雨區擴大！「這2天」雨最大探13度 一圖看一週天氣
未來一週受2波冷空氣影響，中央氣象署指出，今（21）日東北季風南下，週一仍持續受到影響，北台灣整天較涼。週三至週四迎來第二波東北季風，各地降雨機率提高，局部空曠地區可能下探至13度。三立新聞網 setn.com ・ 22 小時前 ・ 1
雙重冷空氣將至！恐連濕冷4天「最凍12度」 降雨熱區一次看
明（21）日是冬至，剛好一波東北季風來襲帶來降溫，中央氣象署預計，這波的影響約到下週二（23日）。下週三（24日）又來一波，雖未達冷氣團等級，但水氣較多，北東須留意局部短暫雨、連日低溫的濕冷天氣，估下週五（26日）或週六（27日）水氣才會稍稍減少；另外氣象署預計，這波最冷出現在25日晚到26日清晨，各地低溫都可能來到15度，馬祖甚至下探12度。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前 ・ 4
陳都靈爆遭「燒臉獻祭」離世 走路「1怪狀」洩真實近況！
娛樂中心／江姿儀報導中國男星于朦朧9月墜樓身亡後，網路上至今流傳「獻祭」、「虐殺」等各種陰謀論，爆出不少中國娛樂圈黑幕。事後有人爆料，中國多位明星被盯上，其中32歲女星陳都靈遭傳為于朦朧後的第2人，還稱她受困遭虐、臉部遭人焚燒，還傳出她被獻祭已離世，甚至稱如今露臉的都是替身。雖然工作室已發聲否認，但陳都靈直播、公開露面的「詭異畫面」仍瘋傳。她昨（21日）出席活動走紅毯，行走狀態再度引發中國網友熱議。民視 ・ 5 小時前 ・ 3
學界挺「五老星憲法法庭」！連署名單被網起底「與大罷免重合」
憲法法庭5位大法官19日判決《憲法訴訟法》修正條文違憲，但開會人數甚至未達舊版3分之2的6人門檻，引發爭議。挺綠學界、法界為此發起連署力挺，甚至譴責缺席的大法官，反遭網友起底跟大罷免連署名單高度重疊，被網友酸爆「綠友友清單」、「五老星憲法法庭」。中天新聞網 ・ 7 小時前 ・ 94