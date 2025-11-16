正濱漁港吊桿砸店！ 彩繪屋賞景第一排毀

吊桿砸中店家。（圖／TVBS）

基隆正濱漁港一間燒烤店日前深夜遭漁船巨大吊桿砸中，造成屋簷塌陷、窗框變形，原本可欣賞彩繪屋美景的第一排內用區暫時無法使用，店家只能改為外帶服務。事故原因疑似是吊桿基座鬆動，加上連日狂風大雨導致支撐失效而傾斜。此事故雖未造成人員傷亡，但已影響店家正常營業，尤其在遊客眾多的假日期間，生意大受影響。

這起事故發生在基隆知名地標正濱漁港旁的燒烤店，原本提供遊客欣賞彩繪屋美景的絕佳位置如今遭到破壞。店員表示，被吊桿砸中的區域原本是挑高設計，顧客可以直接看到彩繪屋美景，但現在屋簷被壓垮，椅子也無法穩固放置，導致店家只能改為外帶服務模式。

這根造成損害的設備是小漁船專用的維修大吊桿，平時很少使用。幾天前的深夜，疑似因基座鬆動，加上近期狂風豪雨，失去支撐後瞬間傾斜倒塌，直接砸中燒烤店的鐵皮屋頂。雖然事發後吊桿已被暫時扶正，周圍也拉起封鎖線，暫無立即危險，但仍有不少遊客經過時感到擔憂。

有遊客表示，由於吊桿只是用繩索固定，加上現在東北季風強烈，若再受到強風吹襲，隨時可能有斷裂的危險。幸運的是，這起意外並未造成任何人員傷亡。

遭砸店家表示，相關單位可能還在考慮如何修復，因為吊桿設施已經老舊。正值假日遊客眾多的時期，無法提供內用服務讓顧客欣賞風景，店家生意大受影響。店家希望能盡快處理這個問題，因為即使吊桿移除後，店內還需要花時間進行善後修復工作。

