正濱漁港設穆斯林祈禱室

基隆市政府結合基隆區漁會近日在正濱漁港舉行「祈禱室揭牌典禮」，標誌著本市多元包容的新篇章啟動。

祈禱室啟用，為提供穆斯林一處安靜、莊重且友善的心靈空間，現場貴賓雲集，包括基隆市政府社會處處長楊玉欣、駐台北印尼經濟貿易代表處代表Representative Mr.Arif Sulistiyo、農業部漁業署副署長林鼎榮、基隆區漁會理事長簡建輝、天主教耶穌會台北新事社會服務中心、私立就業服務機構及市民朋友等蒞臨觀禮，共同見證祈禱室正式啟用的重要時刻。

楊玉欣表示，祈禱室的設立旨在尊重多元信仰需求，提供一處可供沉澱心靈、默想祈禱的空間，不僅展現對宗教自由與人文關懷的重視，也期盼成為促進彼此理解與包容的交流平台。