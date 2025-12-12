正瀚生技投入1.5億 攜手中興大學共建全球首座農業永續「質譜AI中心」

記者蕭宇廷/臺中報導

全球暖化已成不可逆的長期趨勢，氣候變遷正深刻改變農業生態系統，國際正尋求提升作物「氣候韌性」的科學解方。國立中興大學與正瀚生技今（12）日舉辦合作簽約儀式，由興大校長詹富智與正瀚生技董事長吳正邦代表簽署，雙方共同建置全球首座以農業永續為研發方向的「質譜多體學與人工智慧研究中心」（簡稱質譜AI中心），由正瀚生技投入臺幣1.5億元作為核心研發資源。

興大指出，國際機構 FAO (聯合國糧食及農業組織) 與 IPCC (政府間氣候變遷專門委員會) 皆指出，氣候波動已是造成作物產量下降、品質衰退與生理功能受損的主要原因。今年於12月在西班牙巴塞隆納舉辦的國際生物刺激素大會，也達成全球共識，「提升作物自身的氣候韌性是面對未來、實現低資源消耗與高韌性農業的關鍵方向」；這也是正瀚生技長期投入的核心目標。

廣告 廣告

質譜AI中心則將建置超過4台媲美中研院最頂尖規格的高效能液相層析串聯式質譜儀 (Liquid chromatography tandem mass spectrometry； LC-MS/MS)，並且整合胜肽體、代謝體、脂質體等多體學平台，結合 AI 預測模型，打造從分子解析 → 功能驗證 → 田間應用的完整技術鏈。

這是全球首次把多體學與 AI 系統化、導入作物氣候韌性研究，也將為作物韌性系統的科學化、標準化與國際化奠定關鍵基礎。

正瀚也透露，該公司長期研發的3大作物韌性系統—內穩系統素 (胜肽)、健化素 (寡糖) 與脂盾系統 (小脂質)，這3大系統分別從植物內穩來強化光合作用、能量管理及養分吸收，提升細胞壁、抗氧化能力及逆境適應能力以幫助植物健化；並透過移動型胜肽和小脂質來建立群體間快速化學訊號網路。

而該中心將由國內知名質譜多體學專家陳盈嵐教授主持，與正瀚生技共同建立最適用於3大作物韌性系統的多體學平台，包含進行核心胜肽鑑定、逆境代謝路徑解析、脂質訊號建模與功能預測平台建置，讓這3大系統從經驗式研發，全面升級為資料驅動、科學驗證且可量化應用的精準農業解決方案。

該中心並將從研發創新、智慧決策、跨域人才與循環永續4大面向，推動臺灣農業科技升級。以高解析度質譜與 AI 加速產品開發、建立作物逆境預測模型、培養多體學與 AI 專才；並運用農業副產物開發綠色活性分子，打造農業循環經濟。

尤其面對全球暖化帶來的農業不確定性，這一完整的技術鏈將強化臺灣科研能量，穩固作物解決方案的穩定性與量化能力，為未來農業樹立精準、科學、永續的新標準。

正瀚生技投入1.5億 、攜手中興大學共建全球首座農業永續導向「質譜AI中心」。（中興大學提供）

正瀚生技投入1.5億 、攜手中興大學共建全球首座農業永續導向「質譜AI中心」。（中興大學提供）

正瀚生技投入1.5億 、攜手中興大學共建全球首座農業永續導向「質譜AI中心」。（中興大學提供）