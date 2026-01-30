正版軍購被封殺「白山寨版軍購」付委！邱明玉質疑「這件事」！

論壇中心／綜合報導

今天是立法院本會期最後一天，行政院日前提出的1.25兆軍購特別條例草案又被11度封殺，而民眾黨團自提的「軍購案版本」則在藍白人數優勢下順利付委。對此，資深媒體人邱明玉在《頭家來開講》節目上質疑，如果要付委就兩個版本一起進去委員會討論就好，為何不這樣做？

邱明玉表示，如果民眾黨覺得你的版本是站得住腳，那就大家的版本都付委討論，沒有道理去卡住一個正版的軍購條例，然後過一個抄來的山寨版軍購條例，民眾黨版狠多都是抄政院版或者是維基百科，真正完備的正版軍購條例卻被封殺，真心無法理解。

政院版國防條例第11度被封殺，對此，行政院發言人李慧芝今沉重表示，這種持續無視國家真正需求的政治操作，勢必延誤國防建軍期程，衝擊聯合作戰的執行。

