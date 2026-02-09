正男報食事／不用擠年貨大街！劉仲記一站買齊古早味零嘴 搶手桂花條糕抓這時間買

「劉仲記食品」有上百種古早味零嘴，超好買！堪稱零食界的新光三越。

過年前想買些糖果、零嘴，不用到年貨大街人擠人，真正懂買的，都會轉進台北寧波西街的老零食店「劉仲記食品」，這裡就像是零食界的新光三越，一站就能買到一堆，快失傳的古早味零嘴，尤其是限量的「桂花條糕」，就是宮廷古裝劇《如懿傳》中出現的「條頭糕」，爆紅後，一盒難求。

「桂花條糕」外皮口感介於麻糬與年糕之間，軟Q好嚼又帶彈性，表層散發淡淡桂花香氣，裡頭包著細緻的紅豆沙，甜度拿捏得剛剛好，整條吃完不膩口，還會忍不住再拿一條，配熱茶吃特別舒心。

「桂花條糕」外皮軟Ｑ、有桂花香氣，豆沙餡甜而不膩。（65元／盒）

也因為太搶手，現在每人限購2盒，加上年前店家忙著製作過年零嘴，桂花條糕並非天天供應。店家透露，若當天有做，通常會在傍晚5點左右送到店裡，這個時間點先打電話確認再前往，比較不會白跑一趟。

「玫瑰酥糖」散發淡淡玫瑰香，酥糖外包裹類似麵茶粉的香氣。（100元／包）

除了桂花條糕，劉仲記還藏了不少驚喜。像是早期官夫人愛吃的「玫瑰酥糖」，外層是類似麵茶粉的味道，包著酥口麥芽糖。

「孝感麻糖」薄脆、充滿白芝麻或黑芝麻的濃厚香氣。（230元／包）

「孝感麻糖」則是中國湖北地區常見的點心，孝感是地名，這個地區做麻糖出名。這塊糖餅咬進口中，滿嘴芝麻香，酥脆又細膩。

「豬腳圈」結合沙其馬和牛軋糖的口感，酥甜中又有明顯蒜香。（75元／包）

造型奇巧、吸引人的「豬腳圈」，很像被壓扁、口感扎實的沙琪瑪，外圈竟然用牛軋糖做出豬腳的油脂樣，吃起來甜酥，還飄出蒜香。

老字號的「劉仲記」，有許多人小時候吃零嘴的美好記憶。

如果真的買不到劉仲記的桂花條糕，也不用太失望。同條路、距離約100公尺的老字號糕餅店「國鼎食品」，同樣有賣桂花條糕，只是過年期間，做成片狀的「豆沙年糕」。

「國鼎食品」會依節慶做出應景的糕餅、點心。

桂花香清雅、口感軟糯，只是豆沙集中於中間，甜度會稍高；若不嗜甜，則可選沒有包餡的「桂花年糕」，更耐吃，又可以切著與家人分享。

「國鼎食品」也有賣桂花條糕，但過年時會做成片狀的「豆沙年糕」，口感軟糯、桂花香淡雅，豆沙餡蜜甜可口。（80元／盒）

Info

劉仲記食品

地址：台北市中正區寧波西街28號

電話：02-2321-2606

營業時間：10：00～20：00，週日公休。

國鼎食品

地址：台北市中正區羅斯福路一段28號

電話：02-2358-1997

營業時間：08：00～22：00



