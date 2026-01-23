正男報食事／不用飛馬來西亞！板橋萬得富肉骨茶清香回甘，米其林密探也愛

「萬得富爸爸肉骨茶王中王」的馬來西亞式肉骨茶，藥膳香撲鼻會回甘，連米其林密探也愛上。

今年冬天，冷氣團一波接一波，很適合來碗熱騰騰的馬來西亞肉骨茶暖身，跟新加坡肉骨茶的白胡椒辛香味不同，馬來西亞走的是藥膳甘香路線，不辣不嗆，湯頭甘順。在板橋的「萬得富爸爸肉骨茶王中王」，能嘗到道地口味，因為老闆就來自馬來西亞，去年獲得米其林必比登推介後，現在人氣爆棚。

萬得富最早起家於新店的「天天夜市」，雖然夜市短命，不到一年就歇業，但老闆李志權憑著道地馬來西亞肉骨茶，累積了不少忠實粉絲，在老顧客鼓勵下，他選擇在板橋重起爐灶，把料理完整保留下來。如今生意好到店門口也要擺桌椅，才能消化滿滿人潮。

「萬得富爸爸肉骨茶王中王」獲得2025年米其林必比登推介後，生意更好。

第一次來最推薦點「招牌肉骨茶湯煲」，湯頭以當歸、川穹熬煮，再加入甘草、枸杞和紅棗增加自然甜度，喝起來順口不燥熱，也不會有太重的中藥味。湯裡的豬小排與胸腹肉吸附湯汁甘甜，口感軟嫩，可以沾著辣椒醬油提味。

「招牌肉骨茶湯煲」湯頭甘香順喉，排骨肉嫩甜不柴，可以沾著辣椒醬油吃。（300元／份）

想有更濃郁的風味，可以點「招牌乾肉骨茶煲」。做法很特別，是用少量肉骨茶湯、蒜頭與香港黑醬油炒排骨肉，甜鹹醬汁充滿蒜香，帶油花部位軟香，連著骨頭的肉，香氣更迷人，還吃得到Q脆的豬肚。

「招牌乾肉骨茶煲」排骨肉裹滿甜鹹醬汁，還帶蒜香，十分下飯。（320元／份）

單點白飯來配，相當下飯過癮，還免費附一碗肉骨茶湯，同樣很有飽足感。

點「招牌乾肉骨茶煲」，會附送一碗肉骨茶清湯。

說到正宗的馬來西亞小吃，公館的「巴生仔馬來西亞料理」也是許多僑生的愛店。這家餐廳是正對面「池先生kopitiam」老闆的姊姊開的，菜單相似，但口味仍有差異。

「巴生仔馬來西亞料理」老闆也來自馬來西亞，口味深受僑生喜愛。

熱銷第一名的「椰漿飯配炸雞」，炸雞薄酥多汁，帶著咖哩香，米飯椰香明顯且保留顆粒感。搭配參巴辣椒醬，先是洋蔥甜味，辣味後勁十足，配生黃瓜片或水煮蛋能解辣。小魚乾花生脆香，整份餐吃起來涮嘴又滿足。

「椰漿飯配炸雞」雞肉酥嫩有咖哩香，參巴辣椒醬噴火下飯。（260元／份）

飯後可以再來一杯「大馬式拉茶」，奶香、茶香濃郁順口，會很快樂地踏出店門。

「大馬式拉茶」喝得到茶香和濃郁奶味，當飯後飲料是完美收尾。（75元／杯）

Info

萬得富爸爸肉骨茶王中王

地址：新北市板橋區莒光路18-1號

電話：02-2258-6052

營業時間：11：00～14：00、17：00～21：00；週六、日11：00～21：00；週一公休

巴生仔馬來西亞料理

地址：台北市中正區羅斯福路三段284巷13號1樓

電話：02-2368-3505

營業時間：11：30～15：00、17：00～20：30，週六、日11：30～20：30。



