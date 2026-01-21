正男報食事／中、永和超人氣鵝肉飯！清甜水煮、迷人煙燻一次吃到

中和的「御徠軒傳統鵝肉店」（圖左）主打清甜水煮系，永和的「三塊厝鵝肉庄」（圖右）走煙燻路線。

「鵝肉飯」是個看似簡單，卻很考驗料理功夫的小吃，包括鵝肉處理、配菜搭配，甚至米飯狀態，要做到讓人一口接一口，其實並不容易。中、永和地區有兩家，是我想吃鵝肉飯就會報到的專賣店，風格不同，卻同樣擁有高人氣。

位在雙和醫院附近的「御徠軒傳統鵝肉店」，主打的是水煮系鵝肉。店家處理得相當到位，鵝肉肉味十足，沒有腥臊，口感嫩而多汁，也好咬，是那種不用靠重口味調味就能站得住腳的類型。

「御徠軒傳統鵝肉店」門口的匾額「鵝孫滿堂」很風趣，大量鵝肉全進了客人的肚子。

「招牌鵝肉飯」使用切片鵝肉鋪在米飯上，搭配筍絲作為配菜，筍絲帶著醃筍香氣，甜脆、沒有粗糙纖維，是表現亮眼的配角。

「招牌鵝肉飯」鵝肉清甜不乾柴，筍絲有醃漬的香氣，唯一可惜，就是米飯稍嫌濕軟。（90元／份）

相較之下，米飯表現略顯可惜，因為淋上高湯後口感偏濕，雖不到軟爛，但少了些Q彈感。

「米血湯」湯頭有淡淡中藥香，米血軟Ｑ不硬。（60元／碗）

想搭配小菜又想喝湯，那可以來碗「米血湯」。湯頭清甜，帶著淡淡中藥香，米血糕直接吃Q軟不死硬，夾到空碗，淋點蒜蓉醬油膏、辣油，就變成小菜了，吃起來更夠味。

「三塊厝鵝肉庄」的鵝肉先煮再煙燻，風味更濃郁。

喜歡燻鵝風味的，可以選擇永和的「三塊厝鵝肉庄」。這裡的「鵝肉飯」是把燻鵝肉先切片後再剁丁，肉塊油潤軟嫩，拌著飯吃時，煙燻香氣會自然散開，是一吃就很有記憶點的味道。標配桂竹筍滷得脆甜好吃，但我想換成更愛的現燙高麗菜，老闆也會阿莎力答應。

「鵝肉飯」肉丁腴嫩有濃厚煙燻味，跟飯拌勻吃，相當噴香涮嘴。（110元／份）

因為是喝湯控，所以我都會配上一碗，用鵝湯原汁煮的「魚丸湯」，只撒點油蔥就相當夠味。

「魚丸湯」湯底是用煮鵝的高湯，撒點油蔥就很夠味。（30元／碗）

「米血糕」軟糯不死硬，簡單的醬油膏與薑絲就能撐起整份小菜的調味。近期老闆缺人手，晚餐尖峰時段需要等待，但我覺得細膩的口味，是值得多等一下的。

「米血糕」只簡單淋醬油膏、油蔥和薑絲，吃起來就很有層次。（40元／份）

Info

御徠軒傳統鵝肉店

地址：新北市中和區圓通路267號

電話：02-2248-0368

營業時間：11：00～21：00

三塊厝鵝肉庄

地址：新北市永和區成功路二段134號

電話：02-2945-6069

營業時間：16：00～22：30，週日公休。



