正男報食事／今天大寒整年最冷！這3鍋超暖：黃仁勳愛店潮汕粥、化骨人參雞、老母雞火鍋

一年最冷的「大寒」，適合吃煲粥、人參雞或雞湯火鍋，讓全身暖呼呼。

今天是二十四節氣中的「大寒」，也是一年中最冷的時候。這種天氣，與其硬撐，不如吃碗粥或鍋物，讓身體快速暖起來。這次嚴選3間店家，包含黃仁勳也愛的潮汕粥，還有韓國大叔經營，把雞肉燉到化骨的人參雞，以及藏在永和巷子裡，用老母雞熬高湯的質感火鍋店。

第一鍋：黃仁勳也愛的潮汕粥

輝達執行長黃仁勳每回來台，總能掀起一波「美食朝聖潮」。他先前解鎖的新店，主打潮汕粥與私房台菜的「十二月」，就很適合現在冷颼颼的天氣吃。

黃仁勳曾親自造訪「十二月」，還親切地與員工們合照，發紅包感謝款待。（翻攝店家官網）

十二月以土砂鍋現煲粥品出名，選用台東關山皇帝米，從生米開始慢慢熬煮，考驗的是師傅對火候與下料時機的掌握。

「帆立貝粥」米粒飽滿有Q度，貝肉熟度剛好、甜嫩，湯頭鮮香不膩。（700元／兩人份）

我曾實際品嘗「帆立貝粥」，米粒煮得渾圓飽滿有Q度，貝肉熟度恰到好處，嫩軟甜美，湯頭鮮香不膩，留下深刻印象，確實是出色的粥品專賣店。

「十二月」主打潮汕粥品和私房台菜。

Info

十二月（台北大安店）

地址：台北市大安區大安路一段19巷10號

電話：02-2776-1393

營業時間：11：00～凌晨01：00

第二鍋：韓國大叔賣的化骨人參雞

韓國媽媽做給小孩的補身料理，一定有很營養的「人參雞」。由韓國大叔經營的「韓食村」也吃得到這道菜。

由韓國大叔經營的「韓食村」，提供韓式家常料理。

價錢親民卻不馬虎，雞肉燉到軟嫩，連骨頭都能輕易咬碎，湯頭帶有人參香氣與糯米、枸杞的自然甜味，喝起來順口不燥。

「人參雞」燉到連骨頭都能輕易咬散，但肉質仍嫩口不柴，湯汁充滿參味和枸杞的甘甜。（250元／半隻雞）

特別適合手腳容易冰冷、想快速暖身的人，一人一鍋，熱氣從胃一路暖到全身。搭配酥脆煎餅或熱燙的石鍋拌飯，更是饕客吃法。

「海鮮泡菜餅」煎得相當酥脆，餡料實在，沾辣椒醬油吃更夠味。（290元／份）

Info

韓食村

地址：台北市中山區南京東路二段115巷3弄6號

電話：02-2515-6071

營業時間：11：15～14：00、17：00～20：00，週日公休。

第三鍋：整隻老母雞熬清甜涮涮鍋

若是想找一鍋能慢慢吃、越吃越暖的火鍋，藏在新北永和巷子裡的「肉浪原肉涮火鍋」，會是很內行的選擇。

「肉浪原肉涮火鍋」藏在永和的巷弄裡，低調、很容易錯過。

老闆以慢熬老母雞湯為基底，湯頭甘醇清甜，不油不膩，涮過蔬菜後更添層次。

「經典慢熬老母雞湯頭」（圖左）入口甘醇不油膩；「青花大紅袍麻辣湯」（圖右，需另加價90元）沒有厚重辣油，卻保有辣度與藥材香氣。

愛吃辣的，還可以選擇鴛鴦鍋搭配「青花大紅袍麻辣湯」，湯頭可以直接喝，香辣順口，不油不燥，涮牛肉片更夠味。

「美國頂級熟成板腱牛肉」涮到5分熟，甜嫩多汁。（688元／份）

再用「經典古早麻油炸蛋」拌飯吃，不只身體暖，連心情也跟著滿足。

「經典古早麻油炸蛋」外表酥香，內裡還有半熟蛋黃。（39 元／顆）

Info

肉浪原肉涮火鍋

地址：新北市永和區得和路106-1號

電話：02-2948-0588

營業時間：11：30～14：00、17：30～21：00，週六、日 11：30～21：00。



