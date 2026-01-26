正男報食事／假日人龍排爆！開箱新店超人氣「旭達豆漿店」，脆皮蛋餅值得等嗎？
為了在假日吃到好吃、療癒的早餐，很多人願意早起、排隊，甚至捨棄補眠的機會。新店超人氣早餐店「旭達豆漿店」就是這樣的存在，週日排隊人龍長到讓我以為，是不是買早餐有送發財金？但老實說，看到這麼長的隊伍，我平常是會直接掉頭離開的人，這次會留下來，全是因為「想找好吃蛋餅」。
實際排下來，沒有想像中久，我想是出餐流程非常有效率，分工細到像鼎泰豐模式，擀皮、煎蛋餅、打包、裝飲料、收錢，每站員工各司其職。
煎檯一次就是下8份蛋餅，火沒有間斷過，難怪隊伍前進速度算快。
「招牌蛋餅」第一口非常酥，有點像在吃薄燒餅，層次來自反覆擀壓、摺疊的麵皮，還吃得到微微彈性，不過也偏油，是許多人提到的缺點。
蛋香有，但蔥量不多，只是點綴，建議加一點蒜蓉醬油膏提味就好，太多會蓋掉蛋餅本身的香氣。
「飯糰加蛋」讓我印象深刻的是米飯，粒粒分明、不濕黏，咀嚼時有明顯回彈張力。油條酥、不返油，搭配肉鬆與蔥蛋，整體表現尚可。
值不值得專程排隊？單就口味，我覺得蛋餅有中上水準，但沒有到驚豔。假日約要等20到30分鐘，內用座位也不多，想開箱嘗鮮的話，平日來或許會舒服得多。
吃完旭達的蛋餅，我腦中浮現另一家店，如果想要「手擀麵皮、夠酥、又不油」，那永和的「壹零手工蛋餅」，過之而無不及，還不用排這麼久。
壹零的蛋餅皮，每一張都是老闆現擀。那次點的是「高麗菜蛋餅」，然後再加起司、培根。
餅皮煎得酥卻不含油，咬下去有厚度與Q勁。最有巧思的是醬料直接淋在內層，完全不會浸濕餅皮，脆感可以一路維持到最後一口。
即使加了起司與培根，味道也不會過重或過鹹，還能吃到高麗菜的爽脆與自然甜味。沒沾到醬的地方，反而更能感受到麵皮本身的香氣。小魚乾辣椒很加分，愛吃辣的人一定要加。
整間店只賣蛋餅和飲料，沒有分心做其他品項，證明專心把一件事做到精，還是很有魅力的。
Info
旭達豆漿店
地址：新北市新店區中正路438號
電話：02-2219-4713
營業時間：05：00～11：00，週六、日05：00～11：30，週一公休。
壹零手工蛋餅
地址：新北市永和區民治街54號
電話：0966-818-352
營業時間：05：45～10：30，週六、日05：45～11：00，週一公休。
