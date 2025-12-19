正男報食事／全台最強國王派地圖大公開！冠軍名店集結，抽5萬元限量大禮包

「德麥食品」公開全台最強國王派地圖，品嘗冠軍口感，還能抽5萬元大禮包。

每到聖誕節、跨年期間，台灣不少甜點店都會悄悄出現國王派。咬到裡頭藏著的小瓷偶，不只能帶來一年好運，有些店家還會另外加碼送出小禮物。今年，「德麥食品」公開全台最強國王派地圖，邀集歷屆冠軍賽名店，展開限時20天的「冠冕巡禮」，讓甜點控一次吃遍冠軍口感，還能抽總價5萬元的限量大禮包。

從千層到內餡，每一口都是技術活

國王派看似簡單的圓形酥皮，其實暗藏許多烘焙學問。派皮的層數、折法、麵團靜置時間，每一步都決定最後口感是否酥脆、鬆軟。內餡常見的杏仁奶油，更有不同糖類、堅果粉的堆疊，讓香甜層次錯落有致。

廣告 廣告

優秀的國王派，外皮要焦酥、有鬆口層次感。

想吃懂國王派？先觀察派皮：層次分明、微微鼓起的金黃表面，通常代表師傅用心折疊；咬下去，內餡濕潤卻不膩，則是奶油比例與烘烤火候拿捏到位。

內餡要濕潤，凸顯杏仁與奶油香氣，還要拿捏與外皮的比例。

玩法也有講究，吃出趣味與好運

傳統法式國王派玩法很有趣。家裡最小的人躲在桌下抽切派順序，年長者負責切派，誰咬到小瓷偶就象徵來年好運。部分台灣店家也延續這份趣味，咬到瓷偶還可以回店裡領取小禮物。

咬到國王派裡唯一的瓷偶，代表明年一整年會有好運。

有的主廚甚至加上自家創意口味：栗子、草莓、開心果，或是巧克力與酸櫻桃的跳脫組合，讓國王派不只是甜點，也是節日中有趣的互動遊戲。

12家冠軍名店帶你跑透透

今年「冠冕巡禮」網羅12家全台冠軍級名店，從台北的「拾穗BAKERY」「KANG Artisan Bakery」「吃吃喝喝」，到嘉義、台中、花蓮都有分布。部分店家還推出切片版本，120元就能嘗到冠軍滋味，宅配服務更讓你不出門也能吃到高規格國王派。

為了方便顧客嘗鮮，有些店家推出單片的國王派，喜歡再買整顆。

限時活動，甜點控必衝

即日起到2026年1月6日，前往合作店家購買指定國王派，在活動網站完成打卡任務並留言「Ooh la la！我在＿＿享用＿＿口味的國王派」，就有機會抽中限量大禮包，內含傳統國王派、法式小物等，總價高達5萬元，共10組幸運兒。

Info

「冠冕巡禮」全台店家一覽表

【台北／新北】

KANG Artisan Bakery

地址：台北市松山區敦化北路120巷19號

電話：02-2717-1519

拾穗BAKERY

地址：台北市信義區莊敬路391巷5號

電話：0976-532-966

吃吃喝喝 MAISON GOURMANDE

地址：台北市松山區三民路153號

電話：02-2769-1233

吃吃喝喝 MAISON GOURMANDE 西湖店

地址：台北市內湖區內湖路一段285號（西湖市場2樓）

電話：0918-000-218

優仕紳烘焙館 USS Bakery

地址：台北市中正區公園路22-1號

電話：02-2375-7797

彼得潘烘焙坊（林口總店）

地址：新北市林口區文化一路一段135巷7號1F

電話：02-2609-0990

CHICHI Artisan Boulanger

地址：台北市大安區安和路二段129號

電話：0965-037-881

【台中】

CJSJ

地址：台中市西區向上路一段79巷82號

電話：04-2301-9288

【雲林】

櫻桃屋 Cheriya Bakery

地址：雲林縣斗六市自治街10號

電話：05-537-3183

【嘉義】

河馬先生烘甜點烘焙坊

地址：嘉義縣民雄鄉建國路一段11號

電話：05-226-3263

C’EST C’EST PÂTISSERIE

地址：嘉義市東區興中街177號

萊德生活烘焙

地址：嘉義市東區垂楊路100號

電話：05-276-8071

【花蓮】

TOP 烘焙房中華店

地址：花蓮縣吉安鄉中華路二段33號

電話：03-853-9806

TOP 王子手感烘焙民國店

地址：花蓮市民國路69號

電話：03-833-9158

TOP 烘焙房自強店

地址：花蓮市富國路2號

電話：03-846-2836

TOP 王子手感烘焙慈大店

地址：花蓮市建國路二段210號

電話：03-832-8565



回到原文

更多鏡報報導

正男報食事／冬至煮湯圓總是不夠Q？很多人第一步就做錯！糖要先加還是後加？

正男報食事／蓋棉被才能做的純手工大陳年糕！鹹甜料理都Q彈迷人

正男報食事／芋頭控嗨翻！「壹拾捌甜點室」爆量厚芋泥巴斯克登場 綿密化口好涮嘴