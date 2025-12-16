正男報食事／冬至煮湯圓總是不夠Q？很多人第一步就做錯！糖要先加還是後加？

煮湯圓時，先加糖跟後加糖的Q度會差很大。

12月21日就是冬至，很多人還是會依照習俗，買一碗或是煮一碗湯圓來吃。這天甜湯店通常都會大排長龍，為了避免在外頭吹寒風排隊，不少人乾脆買盒冷凍湯圓回家自己煮，若想煮出專賣店的Q度，加糖的時間點是成敗關鍵。

看似簡單的煮湯圓，其實藏著不少眉角，尤其是「糖要先加還是後加」，就是影響口感的關鍵一步。

不少人習慣先把水煮滾，再把湯圓丟進清水裡煮熟，最後才下糖調味，但這樣做，湯圓常常不夠Q，甚至偏軟。

廚藝科學家章致綱在他的著作《主廚也想知道的美味密技》提到，原因就在於糖或鹽會改變水的滲透壓，而下鍋的時機不同，會直接影響湯圓的軟硬度與彈性。

廣告 廣告

如果想吃到口感Q彈的甜湯圓，關鍵就在於「直接用糖水煮」。當湯圓在含糖的水中加熱，外層不容易吸進過多水分，澱粉結構較穩定，煮出來自然比較有嚼勁。

相反地，若是像客家鹹湯圓，要吃偏軟綿口感的，做法就要反過來。先在清水中把湯圓煮軟，再放進已調味好的鹹湯頭裡續煮，湯圓吸收湯汁後，口感會更柔軟，也更入味。

我曾實際試過一次，直接用沸騰的糖水煮湯圓，口感確實相當Q彈、不軟爛。不過料理沒有絕對標準，最好的方式還是親手試一次，就算失敗了，也不過是一碗湯圓的成本；大不了等到元宵節再「逆向操作」，終究能煮出最合自己口味的一碗湯圓。



回到原文

更多鏡報報導

正男報食事／只賣一樣還能紅超過40年！「羅東紅豆湯圓」嚴重好吃、在地人激推

正男報食事／冬天進補吃這鍋！社子「侯薑母鴨」全米酒燒煮甘甜超暖身

正男報食事／永和隱藏版老母雞湯火鍋「肉浪」！必點酥脆麻油炸蛋來拌飯