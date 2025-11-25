正男報食事／刁民酸菜魚推單人冷凍包！搭永和周家大陳年糕一秒變神級宵夜

一個人也能爽吃！刁民酸菜魚推冷凍單人包，搭大陳年糕更有飽足感。

雖然酸菜魚熱潮明顯退燒了，但領頭羊品牌「刁民酸菜魚」，依然穩健地開分店，甚至滿足一人用餐需求，推出獨享分量。近期還設計出單人份酸菜魚冷凍包，寒流、暴雨天不用出門，在家就能從從容容享受。我意外發現，加進「永和周家大陳年糕」的切條白年糕一起煮，風味超級搭。

實際試吃近期推出的「單人秘罈酸菜魚」，無論是酸滋滋的湯頭、魚肉片的口感，都跟在店裡吃的口味差不多，尤其魚片的重量達150公克，分量相當滿足。其實把它當鍋底，再添加自己喜歡的火鍋料、蔬菜，甚至可以滿足兩個人。

廣告 廣告

「單人秘罈酸菜魚」口味與在店裡用餐幾乎相同，魚片分量給得大器。（338元／盒）

由於我的爺爺、奶奶是大陳人，平時有到「永和周家大陳年糕」買白年糕的習慣，某次突發奇想，把切塊年糕丟進酸菜魚裡頭煮，沒想到滋味超合拍，還獲得家人、朋友的一致認可。

「永和周家大陳年糕」有提供真空包裝的切條年糕，冷藏可保存約兩週。（100元／包）

年糕會把酸菜魚湯的酸甜、辛辣味，完整吸附，本身又富有嚼勁，充滿蓬萊米的香氣，吃起來有飽足感，連飯都不用煮了，非常適合一個人想方便解決一餐，但又吃得豐盛的組合。

大陳年糕會吸附酸菜魚酸鮮微辣的湯汁，吃起來夠味又很有飽足感。

唯一小提醒，就是記得先把魚片充分退冰，涮煮時才不會結塊，想要魚片更Q滑，還可以沾蛋白及少許太白粉再下鍋，口感更棒。

Info

刁民酸菜魚（西門中華店）

地址：台北市萬華區中華路一段88號2樓

電話：02-2388-6668

營業時間：11：00～凌晨02：00

永和周家大陳年糕

地址：新北市永和區文化路173號

電話：02-2924-0546

營業時間：08：00～20：00



回到原文

更多鏡報報導

正男報食事／永和隱藏版老母雞湯火鍋「肉浪」！必點酥脆麻油炸蛋來拌飯

正男報食事／立冬進補吃這鍋！社子「侯薑母鴨」全米酒燒煮甘甜超暖身

正男報食事／天涼嗑鍋天熱點快炒！粥底火鍋店「粥起」一次搞定聚餐兩難