正男報食事／南京三民站超人氣美食！河內河粉用大量牛骨熬清甜湯頭、現燙生牛肉嫩甜迷人

「生牛肉河粉」用牛骨高湯沖熟牛肉片，粉嫩甜美，相當療癒。

這陣子入夜後，天氣都涼到有點冷，來碗熱呼呼的越式河粉，吃了很舒心，我尤其喜歡台北捷運南京三民站附近的「河內河粉」，牛大骨熬的湯頭，清甜爽口，上桌前現燙的牛肉片粉嫩又有甜分，簡單卻滿足。

自從上班的地方，搬離南京三民站附近後，偶爾都會想起河內河粉的味道，三不五時專程來吃碗人氣招牌的「生牛肉河粉」或是「越式咖哩雞飯」。

「河內河粉」用餐時間常常一位難求，需要併桌或是候位。

無意間看到店家的月曆上，註記提醒要叫牛骨，就知道他們有用心熬湯底。有次老闆還拉著我去看他們的湯桶，裡頭裝著剛熬完湯的骨頭渣，就算沒看到這些畫面，喝一口熱湯，也會知道他們不是用大骨粉速成的良心店家。

店家用大量牛骨熬湯，相當真材實料。

生牛肉河粉的牛肉片，是在端上桌前，用熱湯沖熟的，頗有台南牛肉湯的既視感。別花太多時間拍照打卡，趁它粉紅色的時候入口，好嫩好甜，完全沒有卡牙縫難嚼的筋膜。河粉Q彈不爛，湯汁清香甜美，擠點檸檬角跟幾片九層塔葉，味道更有層次。

「生牛肉河粉」務必趁粉嫩牛肉變色前品嘗，口感最柔嫩甜美。（160元／碗）

「越式咖哩雞飯」也是我的愛。跟日本和印度的口味不同，它有比較濃郁的薑黃香氣，但又不像印度咖哩用了這麼多種辛香料。

「越式咖哩雞飯」味道偏甜帶辣，擠點檸檬角更開胃。（140元／份）

帶點稠度的醬汁，味道甜多鹹少，內建中辣程度，撒了很多我愛的蔥花跟香菜。絲狀的雞肉，甜嫩不柴，拌著飯很方便入口。我最愛裡頭的炸地瓜塊，鬆軟又超甜。更美味的吃法，就是要擠幾塊檸檬角，整盤咖哩飯變得很爽口開胃，又能解辣。

點越式咖哩雞飯會附一碗清湯，味道濃郁香甜、充滿雞骨香氣。

咖哩雞飯會附一碗清湯，沒有料，但味道很濃郁，喝得出是用很多雞骨熬出來的湯頭，而且不是加糖的那種死甜感。

「河內河粉」頗受附近上班族喜愛，老闆娘說不少客人即使換公司都會專程再來回味。

無論何時來吃，味道都很穩定，就有種安心感，尤其工作疲憊時來吃頓飯，踏出店門，腳步都變輕盈了。

Info

河內河粉

地址：台北市松山區南京東路五段123巷4弄1-3號

電話：02-8787-4779

營業時間：11：30～14：00、17：30～20：30，週六公休。



