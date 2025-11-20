正男報食事／印度菜不只咖哩烤餅！夏花餐室限時餐會用螞蟻醬、鮑魚粥顛覆味覺
以當代印度料理出名的「夏花餐室」，把傳統香料靈魂與台灣在地食材、西式擺盤融合，創造出前所未見的新型態印度料理。11月21、22日，主廚Joseph特地邀請印度主廚Gayatri Desai客座，推出「四手聯彈餐會」，以跨國廚藝對話，演繹13道顛覆味道的創意菜色，還可與6款印度精釀啤酒搭配，讓饕客的味蕾有場全新的探險。
餐會亮點之一，是結合台灣在地野菜與印度風味的「野菜沙拉」。
龍鬚菜、山蘇、川七等野菜被捲成如花束般的造型，最特別的就是搭配冷燻油封的螞蟻醬，Gayatri以印度進口的食用螞蟻搭配自製烏梅醬，主要是利用螞蟻帶柑橘香的淺淺酸味，達到開胃效果。
「櫻桃鴨胸火腿」則是Joseph在朋友的酒吧嘗到鴨胸料理後的創意之作。以兩週醃漬熟成的方式，再將鴨皮炙燒出香氣，盛盤時置於檳榔葉上，自製佛卡夏麵包抹上芭樂果醬，搭配金桔與新鮮香草，酸甜鹹香優雅平衡，每一口都是視覺與味覺的雙重享受。
主菜「炙燒干貝」則串聯了台灣與印度的街頭小吃記憶。干貝炙燒至微焦香，搭配炭烤玉米與使用百香果、辣椒發酵製成的玉米味噌，並點綴台灣刺蔥。像魚肉般柔嫩的半生熟干貝，能嘗到煙燻氣息中透出玉米香甜，層次分明又細膩。
在印度，粥品同樣是療癒的食物，台灣人也熟悉，因此也做出了風味特別的「鮑魚粥」。
兩位主廚以香料與椰子油舒肥鮑魚片，再把花蓮壽豐七星米煮至粥狀，並加入白筍丁，再以小米味噌泡沫增添鮮味深度。濃稠而滑順的口感中，帶點發酵味噌的酸味，鮑魚鮮甜又彈脆。
甜點部分，「巧克力紫米蒸糕」融合台灣紫米、椰奶與黑糖，口感軟Q；玫瑰檳榔葉雪糕中夾入荖葉醬與柿乾丁，香氣優雅且帶野性。與印度奶茶完美搭配，為味覺旅程畫下完美句點。
透過Joseph的家鄉果阿風味與Gayatri的發酵創意，餐會把印度傳統菜式注入台灣食材與現代巧思，從野菜沙拉到鮑魚粥、甜點拼盤，每一道菜都展現新型態印度料理的層次與深度，讓台灣饕客看見印度菜不只咖哩、烤餅，更是一次驚喜連連的味覺探索。
Info
夏花餐室四手聯彈餐會
日期：11月21、22日（午餐、晚餐）
地點：台北市大安區忠孝東路三段282號3樓
電話：02-2711-1328
備註：餐會每位2,980元+10%，印度精釀啤酒Pairing 6款1,200元。
