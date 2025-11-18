正男報食事／台中夜生活新熱點！CHAR CHAR結合直火牛排與Tapas、吃喝一站滿足

台中人下班後的me time好去處，「CHAR CHAR steak & BAR MOOD」11／21正式開幕。

台中夜生活又多了一個新據點！由麻葉餐飲集團執行長魏幸怡（Sandy）打造的 「CHAR CHAR steak & BAR MOOD Taichung」，將在11月21日正式開幕。餐廳結合燒肉牛排、世界各國Tapas與專業調酒，強調「餐好吃、酒也好喝」，成為下班後或宵夜聚餐的新選擇。

Sandy表示：「想讓客人下班後有個地方，不用扮演任何人，盡情享受me time，也能吃到煎得恰恰的牛排。」

「CHAR CHAR steak & BAR MOOD Taichung」創辦人魏幸怡（圖左）特地感謝主廚江振誠（圖右）的大力幫忙。

除了直火牛排，調酒也是一大亮點。台北BAR MOOD創辦人吳盈憲（Nick Wu）首度進駐台中，他透露這是首個分店，沒多想就答應與Sandy合作，因為台中對炭烤香氣和夜生活的接受度非常高。

一踏進店裡，就是用開放式酒吧迎接賓客。

Nick也特別為CHAR CHAR 設計兩款台中限定調酒，將在地風土融入酒裡，延續餐酒共饗的精神。

兩款台中特調有「金萱紫蘇冰茶」溫潤順口，帶淡淡紫蘇清香，茶味清爽回甘；「東美蜜瓜冰茶」清甜蜜瓜香氣明顯，茶味柔和順滑，果香清爽易飲。

主廚Louis曾在RAW與江振誠合作3年，這次把對直火料理的想法完整實踐在 CHAR CHAR。她說直火料理最直接、最性感，也能呈現食材原味，讓牛排、春雞或牛舌都保留最完整的香氣。江振誠也給予很大支持，認為CHAR CHAR從零到有、在台中誕生是一件很棒的事。

美國Prime菲力烤到外酥內嫩，相當甜美。（1,980元牛肉拼盤菜色）

餐點上，Louis 推薦多款必吃組合。「鑊氣招牌炒飯」使用越光米、大火爆炒，粒粒分明帶濃郁鍋氣。

「鑊氣招牌炒飯」油潤噴香，可以吃到米飯的顆粒感。（280元／份）

「剝皮辣椒烏雞湯」香辣夠味、烏骨雞肉嫩滑不柴。

「剝皮椒烏雞煲湯」湯汁辛辣，烏骨雞肉相當軟嫩香甜。（220元／份）

8款特色沾醬，尤其麻辣乾碟，搭任何直火肉品都加分。

「澳洲M9和牛紐約客」油脂豐厚，極嫩化口。（1,480元牛肉拼盤菜色）

江振誠則推薦北京烤鴨薄餅包肉的創意吃法。將烤好的肉片，包入薄餅，加上海苔、生菜與蔥薑醬，中、日、韓混搭風格，吃起來很有層次。

江振誠推薦用烤鴨餅皮包著海苔、生菜、牛肉和鹽蔥醬一口吃，味道很豐富。

除了牛排和烤肉，CHAR CHAR的Tapas與開胃菜也非常吸引人。像是印尼的「加多沙拉」結合5種堅果，甜脆帶微辣，很開胃。炸細薯加魷魚絲鹹香涮嘴。

「魷魚香薯條」把細切馬鈴薯和魷魚絲一起炸過，鹹香下酒。（220元／份）

招牌48天春雞以迷迭香等香料醃一整天，烤到皮脆肉嫩，香氣十足。

「法國普羅旺斯香料春雞」會先用綜合香料醃漬一天再火烤，皮酥肉嫩很出色。（980元／份）

「怪怪的」組合有豬大腸塞大蔥、鴨脖子、鴨舌、豆包等，是口味較重的下酒菜。（580元／份）

「煙燻巴斯克蛋糕」入口有很濃重的煙燻味，乳酪醇香卻不甜膩。（320元／份）

空間設計同樣有特色，兩層樓共100坪，可容納120人。1樓為開放式吧台與小型卡座，2樓設多間包廂，最大可容納20人，兼具隱密與舒適。木質、金屬與都市色塊交錯，打造復古摩登感，也營造都市中的放鬆綠洲。

９成燒肉食材都會由店員桌邊服務幫烤。

CHAR CHAR 打破傳統牛排與燒肉界線，從桌邊烤肉到Tapas、從直火主餐到限定調酒，每一口都能感受到台中的生活節奏與夜晚氛圍。不論朋友聚餐、續攤或獨自放鬆，CHAR CHAR都能找到剛好的節奏。

「CHAR CHAR steak & BAR MOOD」11／21正式開幕。

Info

CHAR CHAR steak & BAR MOOD Taichung

地址：台中市北屯區崇德十路一段415號

電話：04-2422-8177

營業時間：17：30～24：00、17：00～凌晨01：00，週一、二公休。

★《鏡報》提醒您：喝酒勿開車！飲酒過量，有害健康，未滿18歲請勿飲酒。



