正男報食事／夜市搬進頂級鐵板燒！Will’s Teppanyaki翻玩棺材板、鼎邊趖經典小吃

「Will’s Teppanyaki」5週年新菜單可以一口吃到懷舊小吃與奢華海陸食材。

台北難訂位的鐵板料理餐廳「Will’s Teppanyaki」迎來5週年，這一次，創辦人兼主廚Will把台灣味搬上鐵板舞台，用創意重新詮釋熟悉的街頭小吃，同時加入頂級海鮮與和牛的奢華元素。像是把棺材板、鼎邊趖化身精緻料理，熟悉中又藏著驚喜。

Will把近期參與Netflix廚藝競賽節目《星廚之戰》的難得經驗，融入新菜單中。

主廚Will把棺材板的容器，從吐司換成口感更細緻的布里歐麵包。

像是「鮑魚棺材板」是把鮑魚、軟絲煎至軟彈，搭配用洋菇、洋蔥等料熬煮的羊肝菌菇湯，再倒入挖空的法式布里歐麵包。烤脆的麵包即使盛裝熱湯也不會變得軟爛，還有奶油香，鮑魚Q脆甜美。

「鮑魚棺材板／羊肝菌／松露醬汁」鮑魚Q彈、軟絲鮮甜，酥脆的布里歐麵包，裝著濃香的菌菇湯，層次豐富。（2,380元套餐菜色）

另一道「鼎邊趖玻璃燒」則以龍蝦頭肉、香菇、芹菜與雞豚骨高湯封入透明玻璃紙。

鼎邊趖的湯汁以玻璃紙裝著，在鐵板上燒滾，很有視覺趣味。

最後加上鐵板煎製、噴槍炙燒的米粉漿。

鼎邊趖的米粉漿，用鐵板、噴槍上下火攻的方式，呈現酥軟口感。

鼎邊趖柔嫩化口，湯汁充滿蝦鮮菇甜，還散發金針花的香氣。

「鼎邊銼玻璃燒」龍蝦頭肉與高湯封入玻璃紙，米粉漿柔嫩吸汁，湯鮮味美，散發金針花香。（2,380元套餐菜色）

「蝦皇撈汁／蒜味炒飯」一入口，彷彿瞬間坐在台南街頭，吃著火燒蝦仁飯。Will先把汶萊白蝦仁在鐵板上翻炒至通紅，再加進用豬骨、金華火腿、干貝慢熬的粵式蝦皇撈汁；另外爆香蒜片、拌入熱飯中。吃的時候，把蝦仁汁淋進飯裡，鮮香涮嘴，海味十足。

「蝦皇撈汁／蒜味炒飯」白米炒至粒粒分明，搭配濃郁蝦皇撈汁與汶萊白蝦仁，鮮香涮嘴。（2,380元套餐菜色）

除了台味小吃，Will也將頂級食材融入鐵板料理。「炭燻龍蝦」微煎鎖水後以備長炭煙燻。

錦繡龍蝦以備長炭稍微煙燻，讓蝦肉附著炭香。

再撒上松子、米果、黑橄欖點綴。蝦肉Q彈、表面附著淡淡炭香，米果的酥脆增添口感變化。

「炭燻龍蝦／奶油白菜／松子米果」龍蝦肉炭燻入味，搭配奶油白菜與酥脆米果，鮮Ｑ有層次。（2,380元套餐菜色）

「和牛／馬鈴薯千層」則以熊本A5和牛搭配芥末、蒜片、千層馬鈴薯，牛肉外焦內嫩、油脂甘甜剛好，還帶點咬勁。

「和牛／馬鈴薯千層／芥末／蒜片」熊本A5和牛外焦內嫩，馬鈴薯千層與芥末蒜片能平衡口感。（2,380元套餐菜色）

這次5週年菜單，巧妙結合夜市經典與頂級鐵板燒，不論是喜歡懷舊小吃的饕客，或追求高級海鮮、和牛的食客，都能在同一張鐵板前找到美味驚喜。

除了板前位置，店內也有設置包廂空間。

Info

Will’s Teppanyaki（民權三店）

地址：台北市松山區民權東路3段160巷19弄32號

電話：02-25471617

營業時間：12：30～14：30、18：30～22：00，週一公休。



