正男報食事／大蒜控會愛！質感火鍋「灰鍋」蒜味白湯甜香不辣，喝一口就停不下來

「灰鍋」的蒜味白湯，香甜不嗆，煮過蔬菜味道更甘美，也讓肉片吃來更有香氣層次。

冷氣團一波接一波報到，火鍋再度成為餐桌主角。身為蒜頭控，非常推薦質感火鍋店「灰鍋」的蒜味白湯，不嗆辣，充滿蒜香，煮過蔬菜後更甜美，喝到停不下來。

蒜味白湯需另加價49元升級，不過很值得。湯色白潤，入口便能感受到明顯蒜香，卻完全不嗆、不辣，反而帶著自然清甜。隨著熱氣入口，蒜香慢慢在口中散開，暖胃又舒服，是我會想再訪的關鍵。

「蒜味白湯」甘美不嗆，煮蔬菜後更甜美。（需加價49元）

主餐選擇8盎司的「美國Prime霜降牛」，分量拿捏得剛剛好。牛肉油花分布均勻，涮熟後口感柔嫩，肉甜與湯頭的蒜香相互襯托。

「美國Prime霜降牛」肉質細嫩不油膩。（479元／８盎司套餐）

菜盤部分則走向清爽路線，以原型蔬菜為主，鮮度與脆度表現出色，僅搭配少量加工火鍋料，吃起來輕盈不負擔，也讓蒜味白湯的風味更為乾淨。

菜盤以原型蔬菜為主，品質新鮮。

副餐白飯同樣展現細節功力，米飯乾濕度掌握得宜，再撒上海苔飯友，會勾起小時候快樂吃飯的感覺。

米飯煮得飽滿乾鬆，不會濕爛，還有撒飯友增添香氣。

芋頭控務必加點「芋心」，切工俐落整齊，下鍋煮透後口感鬆綿、香甜自然。對我來說，願意把食材切好、處理好的店家，往往也反映出料理的用心程度。

「芋心」香氣濃郁，煮透後鬆綿化口。（50元／單點）

最近天氣真的有感的變冷，蒜味白湯不只讓涮料、肉片吃起來更有風味層次，一邊喝著熱湯，全身也跟著暖起來，吃完舒心又療癒啊！

「灰鍋」外觀低調，但裡頭用餐氛圍卻很有質感。

Info

灰鍋

地址：台北市中山區長春路261號

電話：02-2517-2571

營業時間：12：00～15：00、17：30～22：00



