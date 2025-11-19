正男報食事／一天狂賣千條！「法蘭司」維也納牛奶麵包先丟冷凍再烤神好吃

「法蘭司烘焙」的「維也納牛奶麵包」，先冷凍再烤，外皮酥香，奶油餡就像冰淇淋。

麵包通常冰過之後，口感會變差，但「法蘭司烘焙」的「維也納牛奶麵包」，卻是要冰過，而且是丟冷凍庫後再烤來吃，會變得神美味！就像港式的冰火菠蘿油。這款堪稱麵包店台柱的明星商品，一天4家店加起來，可以狂賣上千條。

如果有到店裡買維也納牛奶麵包，店員通常都會建議你冰過再吃，而且越冰越好吃，直接丟冷凍庫的效果最好，原因是要讓夾在裡頭的比利時奶油餡先結凍。想吃的時候，不需解凍，直接丟烤箱烤大概5到10分鐘。

「維也納牛奶麵包」冰凍過再烤，口感更有層次變化。（67元／條）

這時外皮就像法國長棍酥酥脆脆的，裡頭卻像吐司軟Q又有嚼感，奶油餡還有點冰冰的，就像在吃冰火菠蘿的感覺，還可以咬到一些甜香的糖粒，整條吃完很有飽足感。

凍過再烤的「維也納牛奶麵包」，外皮變得很酥脆，奶油餡冰涼濃香，就像冰淇淋。

維也納牛奶麵包除了原味，還有芋頭和紅豆餡可以選擇，但我還是最推薦陽春又無敵的原味。每條67元，一次買3條還有甜甜優惠價180元，來不及吃，冷凍可以保存一個禮拜。吃過一條，見識過它的厲害，就不會擔心買3條太多。

Info

法蘭司烘焙（敦北店）

地址：台北市松山區敦化北路155巷5號

電話：02-2718-5678

營業時間：10：00～19：00，週日公休。



