正男報食事／宵夜救星！麥哲倫、法大現炸雞腿甜嫩爆汁超過癮

冷氣團接連報到，除了吃鍋物暖身，熱熱燙燙的炸雞同樣療癒人心！尤其是這兩家主打現炸的專賣店「麥哲倫美式炸雞」與「法大炸雞」，雖然都需要現等一陣子，但剛炸起鍋的香氣與爆汁口感，真的值得等待。

「麥哲倫美式炸雞」算是新北雙和人的宵夜救星，因為營業到半夜12點。之前在朋友力推下，曾嘗鮮招牌的「麥哲倫炸雞」，內含各一支雞腿和雞翅，另外加69元升級成套餐，附中份薯條與飲料。

「麥哲倫炸雞」能吃到一支雞腿和一支雞翅。（99元／份）

很幸運吃到剛起鍋的雞腿，皮薄酥外，雞肉非常嫩又多汁，完全沒有肉腥味，鮮度極高；雞翅的鮮度也不錯，但噴汁雞腿的爽度明顯更勝一籌。

剛起鍋的雞腿，熱燙酥脆，一口咬下還會爆汁。

薯條則是鹹酥雞攤風格，帶有椒鹽香氣與細脆口感，吃起來非常涮嘴。

薯條是細薯路線，撒上胡椒鹽相當涮嘴。（經典搭配套餐需加69元）

不過，他們家的炸雞不耐放，失溫後皮會變軟，所以在店內現吃才是最佳體驗。

「麥哲倫美式炸雞」營業到深夜12點，是半夜肚子餓的宵夜救星。

另一家，則是從台中揮軍北上的連鎖品牌「法大炸雞」，這家我存放在待吃清單很久，前陣子逛完建國花市後，終於順路解鎖。

「法大炸雞」從台中起家，目前全台有7家分店。

店員提醒炸雞都是現炸，需要等20分鐘，但當炸雞上桌時，等待算是有值得了。

「2號餐」有雞腿、腿塊各一份，以及一瓶飲料。（170元／份）

我點了「2號餐」，有一支雞腿、一塊腿塊，以及氣泡蘋果汁。現炸雞腿真的非常燙口，主打用溫體雞製作的肉質，確實鮮嫩多汁，無冷凍雞肉的腥味，麵衣薄酥，保留了雞皮的韌度。

「法大炸雞」的雞腿用溫體雞肉現炸而成，要小心會噴發的熱燙雞汁。

撒上店內提供的胡椒粉與辣椒粉，味道會更有層次感。

加了青蔥的胡椒粉和辣椒粉，能讓炸雞吃起來更夠味。

對於想吃炸物又怕胖的饕客，不用太擔心，因為法大炸雞跟專業營養師平台「Cofit」合作，推出「大餐救援包」，可以補充消化、代謝的身體所需，讓享受炸雞時少一點罪惡感、多一份安心。活動期間到全台法大炸雞消費滿399元，就能獲得體驗組一份。

Info

麥哲倫美式炸雞

地址：新北市永和區永元路23號

電話：02-2231-0170

營業時間：12：00～24：00

法大炸雞（大安信義店）

地址：台北市大安區信義路三段109-7號

電話：0981-113-321

營業時間：10：30～22：30



