正男報食事／新店光明街30年老店「山東餃子館」！Q彈麵皮配蝦皮韭菜餡不沾醬都好吃

「山東餃子館」的韭菜水餃有隱隱約約的蝦皮味提鮮，沒沾醬油都夠味。

位在新店光明街商圈的「山東餃子館」，已經經營超過30年，是在地老字號小館子。雖然網路評價不算高，但朋友推薦我可以試試他們家的水餃，確實有記憶點，麵皮像手擀的有Q勁，韭菜肉餡有隱約的蝦皮鮮味，沒沾醬油都好吃。

店內除了水餃，也提供熱炒、飯麵及小菜。我這次還點了招牌的「山東燒雞」，雞肉軟嫩不柴，蒜香濃郁，搭配爽脆小黃瓜塊，鹹甜開胃，雖然醬汁略鹹，但整體口味還不錯，一個人吃會很滿足。

「山東燒雞」雞肉嫩軟不柴、吸附醬香，黃瓜爽脆。（200元／份）

「水餃」是店內主打，提供水煮或煎餃兩種選擇。麵皮口感帶Q勁，雖不是手擀而成，但老闆解釋有請廠商特別製作；內餡則以韭菜、鮮肉，加上少許蝦皮添味，雖然餡料不多，但鮮香、鹹度剛好，甚至不需要額外沾醬，就已經十分美味。

「水餃」的特製麵皮有手擀般的Ｑ度。（60元／10顆）

或許是蝦皮，讓水餃有點像韭菜盒的風味，很有記憶點。不過個頭有點小，如果沒點山東燒雞，可能要點15顆才有飽足感。

韭菜肉餡有摻進蝦皮的鮮味，不用沾醬都好吃。

「酸辣湯」口味中規中矩，作為搭配稍顯普通，勉強湊合。

「酸辣湯」清爽，但不酸不辣，較平凡無奇。（30元／小碗）

但會為了水餃，以及小菜櫃裡看起來很誘人的「牛筋凍」，再來二訪。

店內除了水餃、小菜，還有熱炒類料理，單人解饞或小家庭用餐都合適。

Info

山東餃子館

地址：新北市新店區光明街85號

電話：02-2911-2122

營業時間：11：00～14：00、17：30～20：00



