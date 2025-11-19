正男報食事／普發萬元加碼！合點壽司滿千送千 料理長套餐520元開吃黑鮪中腹、燒鰻

「合點壽司」趁著普發萬元熱潮，推出滿千送千和料理長私房套餐優惠。

普發1萬元已經可以用ATM領取，超方便！「合點壽司」特地推出普發萬元加碼活動。即日起到11月23日，單筆消費滿1,000元並出示會員，即可獲得價值1,000元的商品兌換券；同時，料理長川村圭親自規劃的「總料理長私房特選套餐」也同步於全台6家店鋪限時登場，原價638元，活動期間只要520元就能爽吃黑鮪魚中腹、日式燒鰻。

這次的套餐，由超過35年資歷的壽司職人川村料理長親手設計，每一貫壽司都有精準的起承轉合。

廣告 廣告

「總料理長私房特選套餐」吃得到黑鮪魚中腹、槍烏賊、燒鰻、鮭魚卵軍艦、鮪魚泥花卷。（520元／套）

開場的黑鮪魚中腹，透過油脂與溫度平衡帶出鮪魚鮮美，入口即化；接著槍烏賊以細膩刀工與彈性口感展示職人功力；正宗日式燒鰻呈現甜鹹交織的鬆軟口感，是套餐中的主旋律；而鮭魚卵軍艦以醬油醃製，圓潤海味在口中綻放，最後以清爽的鮪魚泥花卷收尾。

唐揚雞外酥內嫩有雞汁，可以擠點檸檬汁解膩。

除了壽司，套餐還加入酥嫩的唐揚雞和蛋香濃厚的玉子燒，用溫度與甜香點綴餐點，讓口感層次更完整。

玉子燒口感厚實、濕潤甜香。

川村料理長也建議搭配Highball享用，不僅氣泡能刷新味蕾，讓每口壽司風味更清晰，淡淡的木質或煙燻香氣也與海味相得益彰；不喝酒的饕客也可改選味噌湯或可樂。這份套餐不只是單純吃壽司，而是一次完整的板前手握壽司體驗與職人精神呈現，兼具CP值和味覺滿足感。

「合點壽司」以現捏握壽司，呈現食材鮮度與最好的飯料比例。

Info

合點壽司

訂位網站



回到原文

更多鏡報報導

10元壽司居然爆好吃！佛系低調小店飯鮮生太有料

正男報食事／永和民生路隱藏版夜市人氣王！40年老字號肉圓日賣700粒

正男報食事／景美夜市吃巧大集合！脆皮蛋餅、手工水餃、Q彈狀元糕