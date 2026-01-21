正男報食事／一月話題新開、快閃店盤點！超巨章魚燒、秒殺松露可可球、太研愛吃優格冰

近期有眾多日韓人氣美食來台快閃、插旗，包含巨無霸章魚燒、秒殺可可球和太研愛吃的優格冰。

2026年一開始，就有多家日、韓美食超人氣品牌來台插旗、快閃。來自東京池袋的「爆彈燒本舖」，帶來一顆直徑8公分、重達200公克的超巨章魚燒；還有北海道的「SNOWS」，招牌的可可松露球，在台北快閃門市，兩小時內就被秒殺；以及少女時代太研愛吃的優格冰「Yoajung」，也在台北小巨蛋開分店了。

超巨章魚燒「爆彈燒本舖」

風靡日韓的「爆彈燒本舖」首度登台，終於在Lalaport南港5樓正式開幕了。

「爆彈燒本舖」快閃店在Lalaport南港5樓營業到3月31日。（爆彈燒本舖供圖）

每顆章魚燒直徑8公分、重200公克，吃一顆等於別家店的一盒。

廣告 廣告

每顆章魚燒都塞進滿滿餡料，非常有飽足感。（爆彈燒本舖供圖）

內餡堆滿章魚、蛤蜊、天婦羅碎、玉米、高麗菜、鴻喜菇、德式香腸、鵪鶉蛋等10多種食材，外皮酥脆、內餡柔滑，每一口都層次豐富。

點「經典原味巨無霸」（180元／顆）搭配「凍頂烏龍冷泡茶」，還有開幕優惠價199元。（爆彈燒本舖供圖）

店內提供15種日本正宗口味，即日起到2月15日還有開幕優惠，經典原味巨無霸搭配凍頂烏龍冷泡茶只要199元，快閃店預計到3月31日止。

Info

爆彈燒本舖快閃店

地址：台北市南港區經貿二路131號5樓（LaLaport南港）

快閃時間：即日起到3月31日

冬天限定秒殺甜點「SNOWS」

來自日本北海道的甜點品牌「SNOWS」，剛在台北結束快閃，招牌「SNOWBALL 松露可可球」，每天兩小時內就被秒殺完畢。想吃到入口即化、濃郁可可香氣在嘴裡層層展開的滋味，還有機會。

「SNOWS」的「SNOWBALL 松露可可球」，在台北快閃時大受歡迎，每天不到兩小時就賣完。（480元／９入，SNOWS供圖）

台中快閃店從即日起到2月11日，在新光三越中港店B2美食街旁登場，甜點控、螞蟻人千萬要把握時間。

「SNOWSAND生巧克力夾心餅乾」以鐵板煎製的餅乾，散發淡雅奶油香，再夾入生巧克力，入口先脆後融，酥香與柔滑交織。（430元／5入，SNOWS供圖）

Info

SNOWS快閃店

地址：台中市西屯區台灣大道三段301號B2（新光三越中港店）

快閃時間：即日起到2月11日

韓國偶像也愛的優格冰「Yoajung」

少女時代太研愛吃的優格冰淇淋店「Yoajung」，在台北小巨蛋也吃得到了。

「Yoajung」在韓國有超過700間門市，台灣首店插旗台北小巨蛋。

冰淇淋採韓國進口優格粉與台灣鮮乳製作，全程不加一滴水，口感細膩、酸度溫和。招牌「Yoajung Signature」加入天然蜂巢蜜，香甜清爽。

「Yoajung Signature」是最能吃出優格清爽質地的經典款，天然蜂巢蜜鬆脆中帶點微黏牙感。（280元／份）

還有吸引韓粉最想點的「太研隱藏版」，更加入玉米片、可可球、跳跳糖搭配香蕉與藍莓，酸甜與脆感融合，趣味、分量十足，適合與朋友共享。

「太研隱藏版」加入藍莓、香蕉、玉米脆片、可可球、跳跳糖和蜂巢片，口感非常豐富有變化。（430元／份）

Info

Yoajung

地址：台北市松山區南京東路四段2號一樓（台北小巨蛋19、20號櫃）

營業時間：11：00～21：00



回到原文

更多鏡報報導

正男報食事／不用飛韓國大邱！ABV韓式餐酒館把炸雞胗、辣燉排骨原汁原味端上桌

正男報食事／冷氣團一來就想吃！粥控必收3家店 粥底火鍋、金門廣東粥、牛肉皮蛋瘦肉粥

正男報食事／一天狂賣千條！「法蘭司」維也納牛奶麵包先丟冷凍再烤神好吃

專訪／郭書瑤大方曬「童顏巨乳」能露就露！甩容貌焦慮轉捩點曝光：難道要整形？