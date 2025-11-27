正男報食事／樂天皇朝10週年新菜超有梗！小籠包塞鰻魚飯、春捲炸出空氣感、茄子硬起來

「樂天皇朝」推出創意家常味，限時7折優惠超划算。

以八色小籠包出名的「樂天皇朝」，迎來登台10週年的重要時刻，在歲末特地以「創意家常味」作為2026新菜單主軸，多道新菜有讓人一口就記住的魅力，像是煙燻星鰻小籠包、鮮蝦空氣春捲、皇朝風味茄子，從味道、口感到創意都各有亮點。另外還有7到9 折的限時優惠，越早嘗鮮新菜、賺越大。

新菜亮點之一的「煙燻星鰻小籠包」，是把中式小籠包與日式鰻魚飯巧妙結合。新鮮豬肉餡中藏著蒲燒星鰻肉及少許飯粒，上桌前還會以胡桃木煙燻。一口咬下皮薄汁甜，有明顯的鰻魚香氣。

「煙燻星鰻小籠包」皮薄汁甜、帶胡桃木燻香和鰻魚味。（288 元／5 粒）

不愛吃肉的，可以點「翡翠白玉花蔬蒸餃」。以天然梔子染色的綠色麵皮，包進青江菜、炒香菇類與紅蘿蔔，再以香油提味。嘗來皮Q餡香，充滿蔬菜甜味，相當爽口耐吃。

「翡翠白玉花蔬蒸餃」以梔子染色的綠色麵皮有Ｑ度，蔬菜餡香甜爽口、清新不膩。（168 元／６粒）

整餐最喜歡的是「皇朝風味茄子」，打破茄子總是軟爛的印象。主廚選用日本茄子，裹薄漿酥炸再與酸甜微辣醬汁快炒，外皮酥香、沾裹花生粒的香氣，茄肉軟而有汁，吸附醬香與鹹甜味，十分配飯。

「皇朝風味茄子」外酥內軟，酸甜微辣又帶花生香，超級下飯。（288 元／份）

「鮮蝦空氣春捲」也是不同於一般炸春捲的口感。主廚用獨特包法，加上油淋酥炸的方式，讓春捲皮間產生空隙、營造空氣感，咬下去咔滋脆口，鮮蝦豬肉餡甜鮮有味，連醬都可以不用沾了。但要趁熱吃，才不會出油變膩。

「鮮蝦空氣春捲」薄脆帶空氣感，蝦子豬肉餡鮮滑夠味。（188 元／份）

「金黃涼瓜炸魚片」則展現另一種家常味的反轉魅力。白玉苦瓜、鯰魚片各自薄切後酥炸，再與花椒、乾辣椒同鍋爆炒。苦瓜片吃得到幽幽的苦韻，魚片鹹香嫩口，搭配花椒的香氣，相當涮嘴。

「金黃涼瓜炸魚片」苦瓜薄脆回甘、魚片鹹香嫩口，花椒香氣讓人越吃越涮嘴。（388 元／份）

為了慶祝10週年與全新菜色開賣，店家特地推出限時嘗鮮折扣。12月1日至7日，內用新品打7折；12月8日至14日，內用新品享8折；12月15日至19日，內用新品有9折。趁早品嘗越划算。

「樂天皇朝」來台展店10週年，推出全新菜色跟嘗鮮優惠。

Info

樂天皇朝（信義店）

地址：台北市信義區忠孝東路五段68號4樓（微風信義）

電話：02-2722-6545

營業時間：11：00～21：30，週四至六11：00～22：00。



