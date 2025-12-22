正男報食事／每天翻桌15輪！黃仁勳也愛的「馮校長老火鍋」台北分校1／3開學

成都火鍋排隊王「馮校長老火鍋」，在全球有超過400間店，台灣首店即將在台北東區正式開幕。

在中國成都創下「候位5小時、日均翻桌15輪」紀錄，連AI教父黃仁勳都曾登門造訪美國矽谷分店的麻辣鍋名店「馮校長老火鍋」，終於來台北東區「開分校」了，2026年1月3日正式開學。

讓饕客期待的，當然不只因為店家被黃仁勳加持過，而是老火鍋的靈魂紅油，是直接從中國空運來台。「經典大紅鍋」以牛油為基底，加入郫縣豆瓣、朝天椒、二荊條與漢源花椒慢火炒製，紅油呈現迷人的橘紅色澤，質地厚實、香氣立體。

AI教父黃仁勳日前造訪「馮校長老火鍋」矽谷分店，親切與店員合照。（馮校長老火鍋供圖）

台灣分校負責人把紅油凍成磚頭狀，一方面滿足現代人的打卡欲望，也能更精準還原成都味。我的建議是，起鍋時，就放心開大火滾煮，因為麻感、辣味、香氣才會完整釋放出來。

橘紅色的紅油冰磚，特地從中國空運來台，維持道地成都味。

涮料中最具特色的就是「大刀腰片」。主廚把豬腰片出0.2公分的厚度，下鍋涮個幾秒就能起鍋，口感爽脆不腥。

「大刀腰片」涮個幾秒起鍋，最能吃出豬腰的爽脆。

大力推薦要沾著特製乾碟一起吃，能嘗到辣椒粉、白芝麻、花生粉與現磨花椒堆疊的香氣。不只沾內臟料，與涮肉也很配，真的很百搭，要給它口頭嘉獎3次，外加一支大功。

特製乾碟裝著辣椒粉、花生粉、花椒粉、白芝麻、砂糖，拌勻後沾肉或內臟都對味。

台灣首間分校，也特別端出多款限量台灣牛，其中「台灣牛脆胸」油脂香氣明顯、口感爽彈。

「台灣牛脆胸」口感彈脆有嚼勁，油花富麗但不膩口。

「台灣牛吊龍」則是選牛里肌外側的精華部位，脂肪含量適中，因此不要涮太久，保留粉紅色澤，最能吃出柔嫩口感。

「台灣牛吊龍」油花相對較少，不要涮太久，比較能吃到柔嫩的質地。

內臟控則可以直接點「九宮格」，一次集結多款經典內臟與肉品，下鍋節奏快、風味變化多，最能感受老火鍋的豪邁魅力。

「九宮格」盛裝多種內臟與肉料，左下角的「菊花郡肝」是把鴨胗細膩劃刀，煮過後有如菊花盛開。

其中「菊花郡肝」選用新鮮鴨胗，細膩刀工讓郡肝在鍋中綻放如花，視覺與口感同時到位。

「八秒馬鈴薯絲」就像海綿般，可以把辣鍋煮過所有食材的精華味道完整吸附，放最後吃會很滿足。

不過整餐我最愛的，其實是一個極不起眼的小配角「八秒馬鈴薯絲」。像義大利麵條的馬鈴薯絲，在紅油鍋裡悠游幾秒就能起鍋，嘗起來脆口，又吸附辣湯的豐富滋味，就像日式涮涮鍋最後的雜炊，滿足後，就能等敲鐘放學了。

「馮校長老火鍋」首間台灣分店開在台北東區，2026年1月3日正式營業。

馮校長老火鍋

地址：台北市大安區延吉街157-1號1樓

營業時間：18：00～凌晨00：30，週一、二公休。



