正男報食事／比韓式、寧波年糕還Q！永和周家大陳年糕煮酸菜魚、紅豆湯都超搭

大陳年糕Q彈有嚼勁，炒肉絲、蔬菜就是一道年菜，還能當火鍋料或煮進紅豆湯變甜點。

過年要有年味，圍爐餐桌總要有塊年糕。但有些人吃糯米製的糕點，就容易脹氣、不消化，成了年節負擔，那我會推薦試試用蓬萊米製成的「大陳年糕」，吃了不會胃脹，還比韓式、寧波年糕更Q彈有嚼勁，可以炒肉絲、蔬菜，或當火鍋料，甚至切丁加進紅豆湯裡變甜點也完全不違和。

很多人第一次聽到大陳年糕，會以為是跟姓陳的老闆買的，其實「大陳」是中國浙江外海一個海島的名字。1955年國共內戰，國民政府在大陳島附近的一江山交火落敗，決定帶著島上17,000餘位居民，在美國第七艦隊護送下，一起往台灣撤離。

用吃飯的蓬萊米做成的「大陳年糕」，比較沒有糯米糕點容易脹氣的問題。

我的爺爺、奶奶就是連夜打包行李、坐軍艦來的大陳人。在還沒撤來台灣之前，他們就住在大陳島上。貧脊的小島種不出什麼作物，糧食得來不易，只能拿曬得很乾的地瓜，跟駐島的阿兵哥換米吃。

也因為米很珍貴，只有過年，才會把僅有的大米拿來做成年糕，讓日子有一點節慶感。那個年代沒有冰箱，吃不完的年糕就泡在水缸裡保存，一路吃到端午節，即使年糕已經發酸，還是照吃。所以對大陳長輩來說，年糕不只是食物，而是撐過苦日子的記憶。

「永和周家大陳年糕」做的食物，是許多大陳人的鄉愁，尤其過年一到，必定要來買條年糕。

「永和周家大陳年糕」的第一代，就是靠著這條白年糕，把原鄉的味道換成養家活口的本錢。我們家的餐桌，時常出現他們家的大陳年糕，過年時，還會加碼紅糖年糕和紅豆鬆糕。

切片的「大陳年糕」，與豬肉絲、蔬菜一起炒熟就能上桌，也可以當火鍋料。（100元／包）

我覺得大陳年糕的Q度，勝過寧波年糕、韓式年糕，但因為沒什麼調味，只有單純米香，要靠炒料，像是豬肉絲、大白菜、香菇撐起整盤料理。

大陳年糕與「刁民酸菜魚」的湯頭特別搭，吃來酸鮮辣香，很涮嘴。

我意外發現，它與酸菜魚的湯頭特別搭，酸、辣、鮮的層次吸進年糕裡，真的很好吃。甚至取代小湯圓，亂入紅豆湯，也超合拍。

把大陳年糕切成小丁，取代小湯圓煮紅豆湯，味道、口感也很搭。

除了大陳年糕，我還推薦周家的紅糖年糕和紅豆鬆糕。紅糖年糕切片後蒸兩三分鐘就好，甜香軟糯，蒸太久反而會散化。

「紅糖年糕」切片放電鍋蒸２到３分鐘即可品嘗，口感軟彈香甜。（80元／斤）

紅豆鬆糕則是混合糯米、蓬萊米、在來米製作，剛出爐鬆化黏軟，放涼後Q度就出來了，上頭的紅豆粒飽滿、不膩口。

過年前會現場製作的「紅豆鬆糕」，口感軟糯、紅豆蜜香不膩。（200元／個）

對我來說，大陳年糕不只是過年才想到的應景食物，而是一條能從年夜飯，一路吃到日常餐桌的主食。奶奶離開後，年糕也成了我對她最扎實的念想。

