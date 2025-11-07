正男報食事／立冬進補吃這鍋！社子「侯薑母鴨」全米酒燒煮甘甜超暖身

「侯薑母鴨」用全米酒製作薑母鴨，燒煮時火光四射，相當勾人食欲。

今天立冬，不少人計畫用熱騰騰的薑母鴨暖身。如果還沒找好店家，推薦衝一波、位於社子的「侯薑母鴨」，是當地超過30年的老店，老闆自豪表示，他們的薑母鴨非常純正，用麻油爆香老薑，再加入全米酒燒煮而成，一上桌就能聞到濃郁香氣。

現場燒煮薑母鴨的畫面相當壯觀，火光四射，酒精揮發後，湯頭留下米酒甘甜、麻油香氣，以及薑母的辛辣熱力，喝一口湯就能感受到全身暖和。

「薑母鴨」鴨肉大塊扎實，湯頭充滿薑母的微微辛辣與米酒香氣。（450元／鍋，加米酒單瓶50元）

鴨肉大塊紮實、口感鮮嫩，牙口不好的，可以請店家用壓力鍋煮得更軟，是相當貼心的服務。

廣告 廣告

怕咬不動鴨肉，可以請店家用壓力鍋把肉質燉得更嫩。

配菜非常推薦「米血糕」，先炸過外皮，咬起來軟Q不爛；「鴨腸」清潔處理得宜，煮後彈脆無異味。「炸花枝丸」外酥內軟，花枝塊甜脆，熱呼呼入口最美味。

「炸花枝丸」外皮酥香，花枝塊彈脆，趁熱吃相當出色。（200元／份）

因為薑母鴨是用全米酒燒煮，吃完容易微醺，建議不要開車或騎車，搭大眾交通工具或計程車，才能盡情享受立冬進補的暖心滋味。

天氣一轉涼，「侯薑母鴨」就座無虛席，相當熱鬧。

Info

侯薑母鴨

地址：台北市士林區社正路11號

電話：02-2811-9100

營業時間：16：00～凌晨01：00



回到原文

更多鏡報報導

正男報食事／永和隱藏版老母雞湯火鍋「肉浪」！必點酥脆麻油炸蛋來拌飯

正男報食事／天涼嗑鍋天熱點快炒！粥底火鍋店「粥起」一次搞定聚餐兩難

正男報食事／吞痛風藥也甘願！馬祖南竿「阿池現吃淡菜」現撈水煮鮮到爆