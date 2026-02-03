正男報食事／素食者也能大口吃雞排？永和「點頭時尚蔬食」爆汁G排超涮嘴

「點頭時尚蔬食」的「脆香G排」是用杏鮑菇做成，連全素者都可以大口吃。

如果沒有特別說明，我相信多數人第一眼看到首圖這塊炸物，9成會以為是炸雞排，尤其咬開後，內層竟出現一絲一絲的紋理。但它其實是用杏鮑菇做成的全素雞排，連素食者都可以放心大口吃。

這塊「脆香G排」，來自新北市永和區的「點頭時尚蔬食」。店家強調使用天然食材，選擇以切片杏鮑菇取代加工素料，希望呈現更真實的咀嚼感。杏鮑菇本身纖維明顯，經過油炸後形成類似雞絲的層次，加上菇體保有水分，入口時帶出甜美湯汁，成為這道料理擬真度極高的關鍵。

「點頭時尚蔬食」把許多葷食料理做成蔬食版，讓不少喜歡吃肉的客人也愛上。

用餐時，老闆娘特別提醒我要「橫著吃」，也就是順著杏鮑菇纖維方向下口，才能吃出最佳口感。實際咬下後便能理解其中差異，牙齒順著紋理撕開杏鮑菇會更流暢，也更有咬雞排的錯覺。

「脆香G排」用杏鮑菇做出雞肉一絲一絲的纖維口感，還會爆汁，模仿得很像。（90元／份）

外層裹上地瓜粉炸至金黃，口感酥脆、帶有顆粒感，讓人聯想到學生時期校門口常見的炸雞排。撒上椒鹽後香氣更為突出，即使少了肉味，仍保有十足的咀嚼樂趣。那天甚至有客人，直接外帶3份，根本把蔬食店當成雞排店在吃了。

「八福印尼便利商店」除了賣印尼的生活用品和零食，還有供應當地的家常料理。

若想吃真正的炸雞，永和還有另一個隱藏版選擇。位在得和路上的「八福印尼便利商店」，不只賣印尼商品、零食，還供應印尼家常料理，尤其有多種口味的炸雞腿飯。

「椰奶紅醬炸雞飯」雞腿有香料醃漬的香氣，覆蓋的椰奶紅醬充滿奶香，微辣下飯。（170元／份）

上次特地去試吃還沒嘗過的「椰奶紅醬炸雞飯」。炸雞腿以香料醃漬後油炸，肉質偏乾香，但搭配椰奶紅醬後增添濕潤度，辣度僅微辣。反倒是附在一旁的參巴辣椒醬屬於噴火等級，還好有清脆的小黃瓜片、水煮蛋解辣，依然吃得相當滿足。

Info

點頭時尚蔬食

地址：新北市永和區福和路225號

電話：02-2926-8700

營業時間：11：00～13：30、17：00～19：30，週一、四公休。

八福印尼便利商店

地址：新北市永和區得和路32號

電話：02-2945-0201

營業時間：09：00～21：00



