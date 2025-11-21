正男報食事／芋頭控嗨翻！「壹拾捌甜點室」爆量厚芋泥巴斯克登場 綿密化口好涮嘴

「厚芋泥巴斯克」吃得到大甲芋頭的清香，綿濃化口、還有起司的微微酸味。

芋頭控又有甜點店可以踩點了！創立快2年的「壹拾捌甜點室」，推出「厚芋泥巴斯克」，不僅一大半都是大甲芋頭泥，還搭配澳洲cream cheese，做出綿密化口、帶明顯酸味的口感，整塊蛋糕吃完也不會覺得乾噎甜膩。

會想到用芋泥，做近幾年很流行的巴斯克乳酪蛋糕，是因為甜點店主理人蔡甯妍，從小到大，家裡人慶生，都是買芋頭蛋糕，於是她想到，不如把這個口味融入到店裡熱賣的巴斯克當中。

「壹拾捌甜點室」主理人蔡甯妍曾在藍帶國際學院日本分校習業2年，學做法式甜點。（壹拾捌甜點室供圖）

原本是直接把大甲芋頭蒸熟後，壓成泥狀製成蛋糕，但客人普遍反應，口感扎實，但偏乾。於是蔡甯妍調整做法，把芋泥過篩、去纖維化，並加入少許鮮奶油增加濕潤感。

廣告 廣告

「厚芋泥巴斯克」綿濃化口，除了大甲芋頭的清香，還有澳洲cream cheese的酸味。（180元／片）

蛋糕主體使用到的cream cheese，她使用過3種國家的牌子後，最後選擇澳洲的。「日本的味道比較清淡，法國的奶味偏重，澳洲的最剛好，還帶明顯的酸味，我特別喜歡。」蔡甯妍解釋。

「焦糖海鹽巴斯克」有牛奶糖般的甜香，口感更柔滑。（180元／片）

「厚芋泥巴斯克」吃進嘴裡，綿柔化口，芋頭香氣自然、無香精感，cream cheese淺薄的酸味，讓齒頰生津，也解了一般巴斯克的甜膩感。

每天都有6到8款口味的「可麗露」，甚至還有迷你版。

但要說到超人氣甜點，「可麗露」還是熱賣第一名。常態供應6種口味，還會有1到2款的季節限定，像是夏天會有檸檬，冬季會有草莓，甚至還推出過泰式奶茶。

「原味可麗露」外皮酥脆有糖香，裡頭濕潤有Ｑ度。（95元／個）

不喜歡花俏的，可以選擇原味。外皮烤得焦脆，還有糖香，裡頭軟Q，濕度恰到好處。蔡甯妍建議客人買回家，可以先放冷凍，想吃的時候退冰5到10分鐘，就能還原外皮的焦脆感，千萬不要回烤，內餡容易變乾。

「法式鳳梨酥餅」外皮酥鬆有艾許奶油的榛果香，冬瓜鳳梨餡甜而不膩。（340元／3入）

如果有送禮需求，可以常溫保存的「法式鳳梨酥餅」最合適。外皮以法國傳統點心布列塔尼的做法製作，使用帶榛果香的艾許奶油、鹽之花和少許糖，做出酥脆口感，內餡以冬瓜糖和新鮮鳳梨打成。一口咬下，酥鬆又有奶油的清香，鳳梨餡甜而不膩，也不會有過於強烈的果酸，下午時光，配杯無糖熱紅茶剛剛好。

甜點可以內用，也有伴手禮區滿足送禮需求。

曾在藍帶國際學院日本分校，習業2年的蔡甯妍，學到了日本老師的嚴謹，以及法國老師著重想像的創意啟發，讓她從個人工作室到開實體店面後，試出更多法式甜點的可能性，好比在法國不會有的法式鳳梨酥餅，她還想融入更多在地水果、食材，拉近法式甜點和台灣人的距離。

「壹拾捌甜點室」從個人工作室變成可內用的實體店。

Info

壹拾捌甜點室

地址：台北市信義區忠孝東路五段353號1樓

電話：02-2720-0082

營業時間：11：00～19：45



回到原文

更多鏡報報導

正男報食事／一天狂賣千條！「法蘭司」維也納牛奶麵包先丟冷凍再烤神好吃

正男報食事／百元出頭就能吃炭火燒肉！中和「燒本家」現烤牛肉飯噴香過癮

正男報食事／米其林主廚下班都去這吃滷肉飯！江振誠、Nobu、何順凱愛店大公開