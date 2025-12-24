正男報食事／芋頭的多重宇宙！芋泥巴斯克、脆皮泡芙、芋圓蔗片冰一次收

厚芋泥巴斯克、草莓芋泥泡芙、芋圓蔗片冰，會讓芋頭控徹底淪陷。

身為芋頭愛好者，平常就會蒐集各種芋頭做成的料理、甜點、冰品。近期搜到3間優秀店家，把芋頭做成濃綿的巴斯克蛋糕，結合當令草莓做成脆皮泡芙，以及吃得到芋頭顆粒的芋圓蔗片冰，型態各異，但都呈現自然芋香，不浮誇做作。

一、「壹拾捌甜點室」Ｘ厚芋泥巴斯克

成立近兩年的甜點店「壹拾捌甜點室」，推出的「厚芋泥巴斯克」，顛覆一般人對巴斯克乳酪蛋糕甜膩厚重的印象。蛋糕中超過一半比例為大甲芋頭泥，芋頭香氣自然、不帶香精感，入口綿密化口，並帶有乳酪的清爽酸味，即使整塊吃完也不覺得乾噎甜膩。

廣告 廣告

「壹拾捌甜點室」的「厚芋泥巴斯克」綿柔化口，芋頭香氣自然，cream cheese淺薄的酸味，讓齒頰生津。（180元／片）

主廚蔡甯妍分享，會以芋泥發想巴斯克口味，源自小時候慶生時，家中都吃芋頭蛋糕的記憶。為改善最初口感偏乾的問題，她調整製程，把芋泥過篩、去纖維化，並加入少量鮮奶油增加濕潤度。乳酪部分則選用澳洲cream cheese，酸味表現最為平衡，成功替芋頭增添層次。

二、「食芋堂」Ｘ草莓芋泥泡芙

台北40多年老店「食芋堂」，原本以傳統生日蛋糕、麵包起家，第二代老闆劉哲瑋接手後，全面聚焦芋頭烘焙研發，打造芋泥派、芋頭泡芙、牛奶芋泥捲等多款商品，可說是芋頭控的天堂。

「食芋堂」的「草莓芋泥泡芙」，用脆殼泡芙填進香濃芋泥，還吃得到酸甜草莓，層次豐富。（155元／顆，食芋堂供圖）

其中因為法國YouTuber拍片介紹而爆紅的「芋頭泡芙」，能一天狂賣200顆。每到冬天，草莓大出的季節，老闆就會推出限定款「草莓芋泥泡芙」，以草莓搭配濃郁芋泥，吃來酸甜平衡，口感層次分明，缺點就是每天限量供應，晚來就買不到。

三、「阿爸的芋圓」Ｘ3Q蔗片冰

米其林指南今年第一次進行新北市的評比，樂華夜市裡的「阿爸的芋圓」，就是首次進榜的榮譽店家。密探特地點評招牌的芋圓：「不但口感奇佳，也帶有濃郁的芋頭香氣。」

「阿爸的芋圓」的「3Q蔗片冰」，吃得到含芋頭顆粒的芋圓，和彈Ｑ的白玉湯圓和粉圓，配上蔗片冰的焦糖香，十分涮嘴。（90元／份）

我喜歡他們家的招牌「3Q蔗片冰」，除了吃得到芋頭顆粒、香氣自然的芋圓，白玉湯圓也是彈牙到讓我非常喜歡，配上帶有焦香味的蔗片冰，滿足又不膩口。老闆在中和「興南夜市」開了分店，格局方正，加上還不多人知道，所以用餐相對舒適多了，也不像在樂華總店要排隊等太久，會是更好的選擇。

Info

壹拾捌甜點室

地址：台北市信義區忠孝東路五段353號1樓

電話：02-2720-0082

營業時間：11：00～19：45

食芋堂（大稻埕店）

地址：台北市大同區南京西路233巷7號

電話：02-7716-3336#2

營業時間：12：00～18：00、週六、日12：00～17：00。

阿爸的芋圓（興南店）

地址：新北市中和區信義街7號

電話：02-2941-0128

營業時間：14：30～22：00



回到原文

更多鏡報報導

正男報食事／每天翻桌15輪！黃仁勳也愛的「馮校長老火鍋」台北分校1／3開學

正男報食事／興南夜市激推4間超人氣小吃！Google評價平均超過4.5顆星

正男報食事／只賣一樣還能紅超過40年！「羅東紅豆湯圓」嚴重好吃、在地人激推