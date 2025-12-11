正男報食事／蒜香爆棚！花蓮東大門夜市4.5星「彩虹臭薯條」一吃停不下來

「彩虹臭薯條」把臭豆腐做成薯條狀，淋上蒜蓉醬，超級涮嘴。

最近去花蓮參加大陳文化節，順便當觀光客到東大門夜市吃小吃。週一晚上人潮稀落，許多攤位休息，我想吃的幾攤看了Google評價都低得嚇人。唯一例外是「彩虹臭薯條」，評價4.5顆星，超過百筆評論，看起來很可靠，實際吃了很驚豔，酥脆涮嘴的程度，都想回頭再買一份。

之前在宜蘭夜市也吃過薯條狀臭豆腐，但這攤炸得更好。外皮像臭豆腐一樣酥脆，裡頭卻像鹹酥雞攤的炸百頁，嫩口不油膩，有水分、不乾硬。

「彩虹臭薯條」Google評價有4.5顆星，名符其實的好吃。

最受歡迎的蒜蓉醬淋上去，蒜香有夠濃，泡菜脆甜不會太酸，搭起來非常涮嘴，而且手拿著吃也很方便。

蒜蓉醬口味的「臭薯條」，蒜香很濃，口感酥嫩有汁，會一根接一根停不下來。（70元／份）

缺點就是量不多，吃完還意猶未盡，會想再回頭多買一份。離開夜市時，我才看到夜市王節目的雙冠王「玉里臭豆腐」，看起來也很厲害，可惜完售，下次再來會一會它。

Info

彩虹臭薯條

地址：花蓮縣花蓮市民治里41巷257號（東大門夜市A43攤）

電話：0976-331-236

營業時間：18：00～21：30



