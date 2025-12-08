正男報食事／蓋棉被才能做的純手工大陳年糕！鹹甜料理都Q彈迷人

花蓮大陳一村的民宅裡，藏著快失傳的手工大陳年糕。

花蓮的大陳一村裡，住著許多1955年，從浙江大陳島撤退來的大陳人及後代，在這個村子裡，還有機會找到已經快失傳、純手工製作的大陳年糕。用蓬萊米蒸成的米團，不僅要蓋棉被，還要用雙手一條一條揉製，口感比坊間的年糕還要Q，而且有咬勁，切條加豬肉絲、蔬菜拌炒，或是用黑糖粉煮來吃都很迷人。

在民宅裡揉製米團的梁景錠與梁香娥姊妹，年幼時，跟著長輩從大陳島撤退移居到花蓮，以祖先傳下來的做法，製作以前在島上過年時會吃的年糕。

梁景錠（圖左）與妹妹梁香娥（圖右）傳承長輩在大陳島上做年糕的手藝。

妹妹梁香娥掐了一球還熱呼呼的米團請我吃，口感相當有咬勁，咀嚼時還能嗅到淡淡米香。

店家會請遠道而來的客人，嘗嘗剛蒸好的米團，還可以包著黑糖花生粉一起吃。

她接著又從冰箱拿出摻了黑糖粉的花生粉，讓我包在米團裡吃，很像超級彈牙的花生麻糬，而這是親自到現場的客人，才能嘗到的限定吃法。

大陳年糕是用蓬萊米製作，不用擔心脹氣的問題。

不同於一般年糕多用糯米製作，大陳年糕用的是一般吃飯的蓬萊米，所以平常當主食炒來吃，也不會有脹氣的問題。

手工揉壓米團相當費力，卻是口感Ｑ彈的關鍵。

我一邊吃，一邊看她們怎麼揉製年糕，發現米團居然要蓋棉被。梁香娥說蒸好的米團，如果沒有蓋被子，冷了馬上變硬，就很難揉成長條狀，所以要用薄被保溫，秤好適量的米團，揉好一條才掐下一坨米團，但手腳要快，尤其是冬天。

手工搓揉能感受米團的乾濕度和軟硬度，是機器做不到的。

早期是用木槌來搗米，相當費力，因此做年糕是男人的事。現在雖然有機器可以取代磨米、打米團等工作，但最後揉製成型的步驟，還是要靠手工，因為雙手能感受米團的軟硬、乾濕度，調整揉輾的次數，口感會更細膩。缺點就是沒辦法量產，所以幾乎都是做親戚、熟客的生意。

「大陳年糕」沒有調味，只有蓬萊米淡淡的米香和甜味，要靠炒料的鹹度增添風味。（35元／條）

以前在大陳島上，土壤貧瘠，種不出什麼作物，更不要說是米，所以年糕只有過年才會做，做好泡在水缸裡，加點鹽或明礬避免發霉，一路吃到端午節，即使發酸了，還是照吃，因為生活真的太困苦。

早期物資貧乏，會把米團捏成豬頭狀，取代豬肉、雞肉祭拜祖先。（店家供圖）

過年沒豬肉、雞肉祭祖，就把米團捏成豬頭狀，上頭有豬鼻子、豬腳和雞頭，叫做「豬頭蹄」。物資雖然不豐，但向神明、祖先祈福的心意還是滿滿的。

把年糕切片或切條，炒肉絲、蔬菜就很美味。

買回家的整條年糕，可以先切片或是切成條狀，冷藏可以放一週，冷凍雖然可以放到一個月，但姊姊梁景碇說越冰口感越差，最好還是趁鮮吃完。可以把年糕當炒麵的概念去料理，放自己喜歡的肉、蔬菜一起爆炒，炒到年糕軟透入味即可。或是用黑糖粉加一點薑汁去炒，也是大陳人年幼時最喜歡的吃法。

Info

純手工大陳年糕

地址：花蓮縣花蓮市民意里民光255號

電話：03-822-4522

備註：營業時間不定，建議先提前電話預訂。



