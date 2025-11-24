正男報食事／蜜香紅茶滷乳鴿、麻婆豆腐變冰淇淋！「川雅」官府川菜變超chill

米其林一星餐廳「川雅」推出秋冬新作，以創意巧思重塑現代官府川菜。

今年新入選台北米其林一星餐廳的「川雅」，正式推出秋冬新菜單，本季以「時間」為題，從川菜24種味型出發，結合節氣、火候與當代詮釋，打造一場層次分明、兼具文化深度與創意巧思的味覺體驗，從開胃冷盤到壓軸甜品，處處皆有巧思，又不會過於花俏、炫技。

主廚王國政有超過30年的中菜經驗，還遠赴四川，拜松雲派傳人張元富為師，成為台灣首位承襲其正統脈絡的第四代弟子。他把工序、香氣與節奏重新梳理，讓川味在經典之中展現新的韻腳，完整展現在秋冬的晚間套餐中。

「涼菜九宮格」以9款涼菜，鋪陳川菜24種味型的開場前奏，從麻辣到清香層層遞進。（4,380元晚間套餐菜色）

好比開場的「涼菜九宮格」，以9款冷菜鋪陳味型節奏，從酸、辣到麻與香，各自帶出不同故事。「茉莉花燒汁圓鱈」以極嫩的圓鱈搭配酥脆的炸春捲皮，再以茉莉花香照燒醬，展現煙香味型的細緻；「黃金燒椒皮蛋」呼應燒椒味型，靈感來自四川燒椒醬，主廚把糯米椒炸到微焦，再剁碎與蒜蓉、醋等調料拌勻，淋在皮蛋上，燻香味撲鼻，印象深刻。

「舞鶴紅茶乳鴿」初生乳鴿以舞鶴紅茶滷水浸一夜，外皮薄脆、肉質鮮嫩會爆汁。（4,380元晚間套餐菜色）

猶如迷你版烤鴨的「舞鶴紅茶乳鴿」，是焦點之一。主廚以加進花蓮舞鶴紅茶的滷水，浸漬22天的初生乳鴿一整晚，之後淋上醋水、麥芽糖後風乾，再以小火慢炸至金黃薄脆，上桌前噴上紅茶茶油。建議不要在意形象，戴上手戴抓著吃，風味更佳，鴿皮薄酥脆香，肉質香嫩不油，可以搭配加進辣椒、糖一起油炸的紅茶葉，茶香能解膩。

「魚香網油龍蝦海鮮卷」外酥內彈，魚香味型酸、甜、辣交織。（4,380元晚間套餐菜色）

同樣令人驚豔的「魚香網油龍蝦海鮮卷」，則從川菜經典味型「魚香」出發。主廚自製泡椒、以鯽魚與薑蒜炒香建構魚香基礎，再以龍蝦混合荸薺與筍丁製成主體，以豬網油酥炸定型後再二次油炸，封住海味鮮甜。一口咬下，外酥內彈，酸、甜、辣與蒜香層層綻放，是最有變化的一道料理。盤底剩餘的魚香醬，會想叫一碗白飯來配。

「豆酥神仙鴨」用鴨肉與海鮮漿酥炸成一體，豆酥與芋泥醬堆疊出濃郁辛香。（4,380元晚間套餐菜色）

「豆酥神仙鴨」則以櫻桃鴨腿搭配龍膽石斑與墨魚打漿製作的海鮮漿體，結合成雙層主體，再油炸至外酥內嫩。醬料由快炒豆瓣與豆酥堆疊辛香，最後淋上細滑大甲芋泥醬，香氣濃郁之中多了緩衝與甘甜，是從傳統風味邏輯升級而來的現代川菜代表。

「麻婆豆腐冰淇淋」豆腐冰淇淋佐脆椒與藤椒油，微麻微辣又清爽收尾。（4,380元晚間套餐菜色）

壓軸甜品「麻婆豆腐冰淇淋」，則為整套晚餐畫下帶笑意的結尾。以豆奶製作冰淇淋基底，質地輕盈卻豆香濃郁，輔以脆椒、花生碎與少許藤椒油，微辣、麻香，與畫龍點睛的鹹味，相互交織，勾起吃麻婆豆腐或麻辣鍋的記憶。

「川雅」位於微風南山46樓，窗邊就能看到台北101與信義區高空美景。

川雅秋冬的菜單，不只展現技法與味型，更呈現主廚對時間、節令與川味文化的理解與回應。從九宮格的多重味譜，到鴿香、魚香與辛香的層層遞進，再以麻婆豆腐冰淇淋收尾，讓我意外，原來川菜不只紅通通、又麻又辣，也可以這樣雅緻細膩，還不會吃到汗流浹背。

Info

川雅

地址：台北市信義區松智路17號微風南山46樓

電話：02-2722-0303

營業時間：12：00～14：30、18：00～21：30

備註：週間商務午餐每人2,080元，川雅匠心精選午餐每人3,680元，川雅官府盛宴晚餐每人4,380元。另收1成服務費。



