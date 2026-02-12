正男報食事／超搶手市場年菜！北投果凍雞、南門桂花年糕晚來就沒了

「北投齊雞」的「果凍雞」與「虹茂私廚」的「桂花年糕」，是市場裡的搶手年菜，務必早點買起來。

過年圍爐餐桌，總少不了幾樣象徵吉祥的菜色。一整隻雞，代表全家團圓；一塊年糕，祈求步步高升。與其自己忙進忙出，不如交給傳統市場裡的高手。我幫大家精選兩攤市場超人氣熟食，一鹹一甜，直接撐起年味儀式感。

先說雞肉，我推薦北投市場裡的「北投齊雞」，被老饕暱稱為「果凍雞」的鹽水雞，務必放到菜籃裡。之所以叫果凍雞，是因為雞肉煮好後吹涼，高湯與油脂在皮肉間自然凝結成晶凍，切開時能看到透亮的凍感，入口還會在嘴裡化開。

「北投齊雞」用花東山野地區，飼養128天的放山雞製作全雞料理。

「鹽水果凍雞」用超過50年的老滷汁滾煮，鹹香拿捏得很準，單吃就夠味。胸肉紮實卻不柴，腿肉軟嫩多汁，尤其腿部的晶凍最迷人。

「鹽水果凍雞」胸肉紮實不柴，腿肉軟嫩有汁。（325元／盒）

更有香氣層次的「蔗香果凍雞」，是在鹽水雞基礎上，以甘蔗、糖煙燻，多了層溫潤甜香，油脂感更明顯，吃起來嘴唇都像抹了護唇膏般油亮。肉質在燻製後變得更有彈性，軟嫩中帶咬勁，雞皮香氣十足，年夜飯端上桌，氣場直接拉滿。

「蔗香果凍雞」以甘蔗、糖煙燻，油脂感更明顯。（325元／盒）

若想避開採買人潮，可以提前買好冷藏保存，圍爐前退冰即可開動。老闆也提醒，千萬別直接加熱，想多點溫度可淋上熱蔥油，但我覺得保留晶凍狀態最對味。

南門市場裡的「虹茂私廚」，主打港式點心、熟食與烘焙糕點。

年糕部分，可以放心交給南門市場的「虹茂私廚」，少見地的「港式桂花釀年糕」，光聞香氣就讓人心動。

「港式桂花釀年糕」軟糯甜香不膩口，很涮嘴。（200元／盒）

老闆娘說不用蒸、不用煎，切了就能吃，對懶人超友善。口感介於麻糬與台式甜粿之間，軟Q帶黏性，甜度不膩，咀嚼後嘴裡留著淡淡桂花香，味道很雅緻。

北投齊雞

地址：台北市北投區新市街71號

電話：02-2896-8908

營業時間：07：00～13：00，週一公休。

備註：除夕當天可取貨，建議提前預訂。

虹茂私廚

地址：台北市中正區羅斯福路一段8號1樓（南門市場30號攤位）

電話：02-2351-1339

營業時間：08：00～18：00，週一公休。

備註：除夕當天有營業。



