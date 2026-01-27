正男報食事／過年質感系禮盒！法國百年奶油香餅乾、馬卡龍美到像藝術品

過年想送高質感禮盒表達心意，可以考慮用法國百年奶油做的餅乾，或是美得像藝術品的馬卡龍。

過年禮盒挑得好，會是家人、朋友見面最棒的開場白。如果你想送的是「一打開就被問哪裡買的」那種甜點禮盒，可以考慮「深夜裡的法國手工甜點」的「依思尼聯名禮盒」，直接把法國百年奶油的乳香端上桌；另一款「MANO MANO」的「島嶼之味」，用馬卡龍把台灣的茶、山、花，做成能吃的藝術品。

如果收禮的人是標準甜點控，「深夜裡的法國手工甜點」的馬年禮盒，很容易一吃就懂它的價值，原因很單純：奶油真的很不一樣。

「深夜裡的法國手工甜點」主廚Rick（右1）特地與法國「依斯尼」品牌大使Alexis（左3）交流烘焙經驗。

今年主廚Rick特別與法國百年乳品「依思尼」（Isigny Sainte-Mère）展開全年合作，從塔皮、餅乾到焦糖，大量使用依思尼AOP發酵奶油、米莫雷乳酪與海鹽焦糖。不是只掛名，而是用味道說話。

廣告 廣告

「依思尼」低溫發酵的白乳酪，質地清爽不酸，餘韻悠長且耐吃。

聯名禮盒裡的沙布列，用低溫烘烤把奶油香氣拉到最乾淨，咬下去口感相當細緻，不會油膩；加入陳年米莫雷起司的胡椒餅乾，鹹香有餘韻，越嚼越有層次。

「依思尼聯名禮盒」吃得到布列塔尼餅乾、沙布列、胡椒餅乾、法式水果軟糖等，口味相當豐富且有小巧思。（1,250元／盒）

整盒走的是成熟、耐吃、越吃越順口的路線，很適合送給平常就愛法式甜點或「嘴巴很挑」的對象。紅底燙金包裝低調有分量感，不浮誇卻很體面。

如果你想送的是，一打開就先拍照的那種，「MANO MANO」的「島嶼之味」馬卡龍禮盒，完全是另一種驚喜。

「MANO MANO」的「島嶼之味」馬卡龍禮盒，每一顆都美到讓人捨不得吃。（1,080元／盒）

這盒馬卡龍不只好看，還很有企圖心。主廚把台灣茶葉、水果與可可風味，做成9顆造型各異的馬卡龍。花卉款取材自台灣原生植物，像阿里山龍膽花、太魯閣千里光；山形款則描繪玉山、大霸尖山等百岳輪廓，花紋就像藝術品。

口味也不只是噱頭，蜜桃高山烏龍、荔枝東方美人、紅心芭樂包種茶，每一顆都有明確茶韻與果香層次。這系列還曾在巴黎巧克力沙龍展亮相，讓法國人相當驚豔，送給年輕族群、設計控或海外親友，都很有話題性。

Info

深夜裡的法國手工甜點

地址：台北市大安區金山南路二段141巷1號

電話：02-2367-3067

營業時間：16：00～24：00，週三公休。

MANO MANO（誠品南西店）

地址：台北市中山區南京西路14號B1

電話：02-2581-0338

營業時間：11：00～22：00，週五、六11：00～22：30。



回到原文

更多鏡報報導

正男報食事／芋頭的多重宇宙！芋泥巴斯克、脆皮泡芙、芋圓蔗片冰一次收

正男報食事／冷氣團一來就想吃！粥控必收3家店 粥底火鍋、金門廣東粥、牛肉皮蛋瘦肉粥

正男報食事／興南夜市激推4間超人氣小吃！Google評價平均超過4.5顆星

陳漢典、Lulu婚宴大贏家出爐！陶晶瑩合照3男神 1次集齊台灣3座發電機「最狂」