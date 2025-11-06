正男報食事／馬祖人激推！一甲子老店「天美軒」現烤大餅 麵香十足、餘韻迷人

「天美軒食品行」的現烤大餅，充滿麵香與淺淺甜味，極簡耐吃、餘韻迷人。

去一個陌生的地方，能吃到讓你印象深刻的食物，通常不是在Google上找到的，而是從在地人的口中。這回我到馬祖南竿採訪馬拉松賽事，導遊推薦我去試試，馬祖人結婚時會送賓客的大餅，外觀看似平凡無奇，一吃超驚豔，還一次買了10個上飛機，回家慢慢吃。

身兼導遊的司機，把車停在餅店「天美軒食品行」前，招牌都褪色了，原來是超過一甲子的老店，第一代阿公都80多歲了。

「天美軒食品行」招牌已經褪色，若不是在地人推薦，很容易錯過。

很幸運，剛好遇到出爐時間，大餅擺滿整個竹簍，看起來好美味，拿到手都還是燙的。乍看以為會像槓子頭一樣硬邦邦，結果咬下去是柔軟的，質地介於麵包跟老麵饅頭之間，滿嘴白芝麻跟麵糰自然發酵的香氣，淺淺甜味，自然不張揚，是一塊極簡卻餘韻十足的餅食。

「大餅」外層裹滿芝麻香，柔軟卻有Q度，越嚼越香。（25元／個）

老闆娘解釋，整塊餅只用麵粉跟一點點糖製作，沒有添加防腐劑，自己平常也會吃。除了結婚，新房子蓋好了，也會買大餅送給親朋好友，討個喜氣。

大餅只用麵粉和少許糖製作，極簡卻韻味十足。

因為實在太喜歡了，而且老闆娘說丟冷凍庫可以放至少一個月，所以我直接買了10個上飛機、拎回家慢慢吃。老闆娘建議冷凍過的大餅，放電鍋蒸透後，再丟氣炸鍋烤一下，外皮會脆脆的。

純手工製作的大餅，每天數量有限，建議先打電話預訂，才不會撲空。

但因為我吃過現烤出爐的，那個氣味、口感，近乎完美，太驚豔，復熱再吃，還是有差。所以我建議，如果有機會到馬祖南竿，一定要去現場吃剛出爐的。最好先打電話請店家幫忙留，不然很容易被訂光，離開馬祖前再帶幾個回家，不然上飛機就會開始想念了。

吃過就會想外帶的大餅，室溫可放3天，放冷凍可以保存一個月。

Info

天美軒食品行

地址：連江縣南竿鄉介壽村55號

電話：08-362-2257、0919-174-143

營業時間：08：00～22：00



