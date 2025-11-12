正男報食事／馬祖南竿看夕陽祕境！西尾半島物產店喝老酒奶茶、買昆布魚露紅糟醬

「西尾半島物產店」有看夕陽的絕佳位置，還能順便買在地特產食材。

因為馬拉松賽事，來到了馬祖南竿，喜歡上這裡的生活步調，人不多，道路起起伏伏，騎車兜風很舒服，看山看海都方便。因為要記錄比賽，得騎車衝來衝去，不然很想好好坐著發懶，什麼事都不做，看著夕陽落入海裡。好在緊湊的行程裡，終於在島嶼西部、芙蓉澳的「西尾半島物產店」，達成我的心願。

店家就開在知名「阿池現吃淡菜」的後方，剛好可以先吃肥美淡菜，再喝杯飲料、看夕陽。

去「西尾半島物產店」會先經過「阿池現吃淡菜」，不妨來盤肥美的淡菜。

穿過窄巷就會看到「西尾半島物產店」。

打開menu，上頭居然有「老酒奶茶」，在南竿，老酒真的無所不在，因為愛喝奶茶，就決定就是它了。攪勻之後，牛奶與老酒組合意外地和諧好喝，底部的伯爵糖漿，散發佛手柑的花香與蜜甜，酒味在後韻，淺淺的、很順口。

「老酒奶茶」喝得到伯爵糖漿的花香與蜜甜，酒味輕盈，喝起來很順口。（170元／杯）

可以坐在位子上，也可以站在2樓陽台，邊喝飲料，邊看太陽緩緩沉入海底。

從「西尾半島物產店」２樓陽台區看夕陽的角度很棒。

既然叫物產店，當然也有老闆的選品。在地人以古法釀造的「芙蓉澳魚露」，是在大陶甕中，用一層魚、一層粗鹽堆砌起來，要釀製7年以上。因為味道較重，當地人會取代鹽和醬油，直接料理使用，當沾醬的話，建議和水以1:3稀釋。

耗時至少7年釀製的「芙蓉澳魚露」，在地人會取代鹽和醬油做使用。（小瓶220元、大瓶380元）

另外還有釀老酒後的產物「老村長紅糟」，可以買來煮雞湯、炒青菜，甚至是炸雞肉也可用到。

「老村長紅糟」可拿來煮雞湯，或是炸鰻魚、雞肉。（100元／瓶）

「芙蓉澳地產昆布」則是在芙蓉澳外海上，與淡菜一起掛在浮球下養殖的。手指頭般大小的昆布苗，經歷約半年生長，大概可以長到2、3公尺長。能拿來煮火鍋湯底，起鍋後切絲，加味醂、蒜頭、辣椒，又是一道開胃小菜。

「芙蓉澳地產昆布」可用來煮火鍋湯底。（250元／包）

另外，還有把昆布磨成粉，與鹽均勻拌炒成「馬祖昆布鹽」。可以在烤肉時，撒在肉片上提味，或是早餐煮水煮蛋時，沾著吃。試了幾口，我覺得不會太鹹，然後有類似海苔的香氣。

「馬祖昆布鹽」不會太鹹，有海苔般香氣。（280元／罐）

喜歡下廚料理的，可以來逛逛。

店內懸掛著海上採集來的昆布當布置。

不買物產，純粹來喝杯飲料，看海、看夕陽，也是滿值得的，能有個非常chill的午後時光。

「西尾半島物產店」可以喝飲料看夕陽，買當地特產，還能聽店家說芙蓉澳的人文故事。

Info

西尾半島物產店

地址：連江縣南竿鄉21號

電話：08-362-3480

營業時間：10：30～18：00，週六、日11：30～20：00，週二至四公休。



