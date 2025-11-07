正男報食事／馬祖必吃三寶都在這！南竿「中新小吃」老酒麵線、紅糟肉、魚麵一站吃齊

馬祖味一次滿足！「中新小吃」必點老酒麵線、紅糟肉、炒魚麵。

馬祖小吃自成一格，因為家家戶戶都會釀老酒，所以會煮老酒麵線，釀酒後的酒糟，會拿來裹粉炸成紅糟肉，由於四周環海，最豐富的物產就是海鮮，還會把魚肉做成麵條。想吃到各種在地料理，不妨到南竿的「中新小吃」，經典菜色這裡都點得到。

這次去馬祖，有一樣小吃讓我很期待，就是老酒麵線，因為之前看同事去採訪時，那碗感覺很好吃。但我吃到的第一碗有點雷，既沒什麼酒香，然後也沒有馬祖老酒帶點酸味的特色。

在地人推薦的「中新小吃」，可以點到馬祖的經典料理。

後來我趁著去吃仙草冰的時候，跟在地人閒聊，大姐推薦我去「中新小吃」，她說馬祖代表料理都吃得到，於是就跟同行夥伴，把想吃的都點一輪。

「老酒麵線」酒香明顯，湯頭帶點老酒的酸味，米線細滑有口感。（120元／碗）

真的沒比較沒傷害，「老酒麵線」一入口，酒香好濃，身體還有點暖起來。湯頭帶點微微酸香，是很溫和不刺激的，米線細如髮絲、根根分明，不像雷店整坨煮到糊爛。

「醬汁紅糟肉」炸得酥口不油膩，肉質入味香嫩。（250元／份）

因為釀造馬祖老酒的原料有紅麴、糯米，篩濾出酒後，剩下的酒糟，也就是紅糟，在地人也不浪費，會拿來煮雞湯，或是裹粉炸鰻魚、雞肉。我很喜歡這家做的「醬汁紅糟肉」，炸得很酥很香、不油膩，肉質很嫩，依然有微微酸味，我個人頒給它MVP。

「炒魚麵」麵條彈脆有淡淡魚香，炒進不少小管增添海味。（200元／份）

因為四周環海，馬祖最多的在地食材就是海鮮，甚至會把魚拿來做成麵條。這家的「炒魚麵」，麵條是用黃魚跟馬加魚混合做成的，魚味沒有很重，像是鱈魚香絲的味道，口感是軟中帶脆的，配料還有小卷，海味很足。

「中新小吃」料理選擇多，能一人單點，也可當合菜吃。

整體味道很家常、不花俏、實吃，結帳時，一個人分下來還不到300元，很實惠，適合人多時，來這點幾道當合菜吃。

Info

中新小吃

地址：連江縣南竿鄉227號

電話：08-362-2227

營業時間：11：00～14：00、17：20～20：20



