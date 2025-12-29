正男報食事／高麗菜派都會改單！3家連醬油都不用沾的超夠味韭菜水餃

從永和、景美到新店，這3家韭菜水餃真的香到不用沾一滴醬油。

身為一個水餃控，我對水餃其實很偏心，有得選，我幾乎一定都點高麗菜。原因很簡單，韭菜一不新鮮就容易有悶臭味，或是口感偏濕軟，即使豬肉再新鮮，也無法救援。但偏偏有那麼幾家店，讓我心甘情願改單，還會主動點韭菜，因為真的噴香又夠味，連醬油都省了。

一、永和董家水餃

藏身永和六合市場巷弄裡的「永和董家水餃」，只賣高麗菜與韭菜兩種口味，是我想吃水餃時的安心名單。

「永和董家水餃」藏身在傳統市場裡，傍晚才開始營業到深夜。

剛起鍋的韭菜水餃，麵皮薄透彈Q、有手擀皮般的咬勁，韭菜切得細，新鮮脆甜，完全沒有惱人的悶臭。

水餃只有高麗菜和韭菜兩種口味，可以混著點。（7元／顆）

即便我平常是高麗菜控，在這裡也會雙拼兩種口味一起吃，會有雙重享受。

「韭菜水餃」皮薄彈Ｑ，韭菜餡細膩夠味。

Info

永和董家水餃

地址：新北市永和區得和路374巷1弄

電話：0922-158-009

營業時間：16：30～22：00，週六公休。

二、楊家手工水餃

景美夜市向來是附近大學、高中生的廚房，而「楊家手工水餃」就是我唸世新大學時的晚餐日常。

開在景美夜市裡的「楊家手工水餃」，是不少學生的晚餐首選。

韭菜水餃個頭不大，但韭香直接、乾淨，沒有雜味，吃起來反而比高麗菜更有記憶點。

水餃麵皮有勁道，不會濕爛。（70元／10顆）

麵皮Q、有彈性，內餡調味恰好，不靠重口味撐場。

韭菜水餃新鮮有汁，沒沾醬油都夠味。

Info

楊家手工水餃

地址：台北市文山區景後街176號

電話：0910-111-640

營業時間：17：00～23：30，週一公休。

三、山東餃子館

新店光明街的30年老店「山東餃子館」，韭菜水餃多了一個關鍵角色「蝦皮」。不搶戲，而是若有似無地提鮮，讓整體味道更立體。

新店光明街上的「山東餃子館」，開業超過30年。

韭菜肉餡本身就夠香，加上蝦皮後，吃起來還有點像韭菜盒的風味，我連一滴醬油都沒倒，因為餃子本身就好夠味。

水餃皮有請廠商特製，有手擀皮般的彈性。（60元／10顆）

雖然水餃個頭偏小，但在韭菜餡的表現上，是一吃就會讓人記住的鮮活餃子。

韭菜水餃的肉餡中，加入蝦皮提鮮，有在吃韭菜盒的感覺。

Info

山東餃子館

地址：新北市新店區光明街85號

電話：02-2911-2122

營業時間：11：00～14：00、17：30～20：00



