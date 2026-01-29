正男報食事／1.5斤文蛤鋪滿整鍋！如嫦卜卜蜆爆鮮登場，港式麻辣雞煲一鍋兩吃噴火涮嘴

「如嫦卜卜蜆．港式雞煲」將香港流行的兩種料理結合，把鮮與辣做到極致。

鍋物控又有新店可以踩點了！「如嫦卜卜蜆．港式雞煲」把在香港相當流行的兩種料理結合在一起。最吸睛的就是每鍋鋪滿1.5斤頂級文蛤的卜卜蜆鍋，味道有夠鮮美，還有強調「先乾吃、後火鍋」的港式雞煲，兩種吃法都相當夠味。為了慶祝開幕，即日起到2月28日，進店用餐每人再加碼送一隻「活體鮮鮑魚」，讓海味爽度直接破表。

店內的兩大主角鍋物各領風騷，視覺特別誘人的「卜卜蜆系列」，絕對是喝湯控首選。主廚嚴選雲嘉產地直送、大尺寸的頂級文蛤，不計成本地在鍋中鋪滿1.5台斤的分量。湯頭以老母雞、豬排骨與大量蔬果慢熬10小時，再加入炸蒜頭與與生蒜頭。隨著湯汁沸騰，文蛤在鍋裡開口笑，就能嘗到濃郁蒜香和飽滿蛤肉的鮮美。我推薦點「西瓜綿酸白菜卜卜蜆」，有兩款醃菜的加持，湯頭更有厚度跟韻味。

「嫦嫦正宗招牌卜卜蜆」放入1.5斤的文蛤，與大量蒜頭一起滾煮後，湯汁清甘甜美。（980元／鍋）

愛吃辣的就不要錯過「招牌港式麻辣雞煲」，老闆強調「先乾吃、後涮煮」的道地吃法。會先把鮮嫩仿土雞與獨門秘製醬汁乾煎至表皮金黃，起鍋前嗆入紅露酒激發迷人香氣，雞肉單吃辛香迷人，花椒麻感與噴火辣度隨後跟來，大概有中辣以上的程度。配料嫩豆皮與炸豬皮特別會吸醬的風味，是驚喜亮點。

「招牌港式麻辣雞煲」可以先乾吃，仿土雞肉嫩口不柴，吸附花椒麻味與秘製醬的辛香，接著再加雞高湯當麻辣鍋吃。（1,280元／鍋）

第二吃可以注入雞高湯化身為麻辣火鍋，涮煮溫體牛或海鮮，每一口都能再次感受辛香料堆疊的豐厚滋味。

「手作韭菜餅」香酥脆口，內餡韭香濃郁，鹹鮮有味。（168元／3個）

除了兩大鍋物，周邊手作小點心也不能錯過。我最愛「手作韭菜餅」，一口咬下酥脆外皮，大溪韭菜衝出濃厚香氣，搭配草蝦仁和豬絞肉，鮮與甜又交織不同層次。

「鹹蛋臭豆腐肉餅飯」吃得到隱約的臭豆腐香氣，肉餅鹹香配飯。（188元／份）

改良自港式鹹魚蒸肉餅的「鹹蛋臭豆腐肉餅飯」，也是必點主食。主廚把溫體豬後腿肉製成的肉餅，鋪在嘉義老店的臭豆腐和米飯上蒸炊。只有入口才能感受到幽幽的臭香，搭配鹹蛋與絞肉的鹹甜味，十分下飯。

「港式蒸臘味飯」臘腸鹹甜、脂香迷人，肝腸不會有太重的內臟味，十分配飯。（188元／份）

另一道主食「港式蒸臘味飯」，也有我小時候吃香港師傅做的臘味便當的記憶，一問之下，原來老闆真的是用香港進口的臘腸與肝腸。臘腸鹹中帶點蜜香，肝腸不會有太重的內臟味，依然能嘗到油潤的脂香，讓人想多扒幾口飯。

建議多人聚餐會比較好點菜。

這家店的用餐型態，適合多揪幾個好友，才好點菜，也能嘗到較多的手工小菜。完全不能吃辣的，就點卜卜蜆系列，嗜辣的不用猶豫，可以一鍋兩吃的港式雞煲點下去就對了。

「如嫦卜卜蜆．港式雞煲」把在香港相當流行的卜卜蜆與港式煲雞料理結合在一起。

Info

如嫦卜卜蜆‧港式雞煲

地址：台北市中山區民權東路三段60巷11號1樓

電話：02-2504-7777

營業時間：17：00～23：30，週六至日12：00～23：30。



