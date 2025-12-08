正男報食事／96小時慢發酵只為一顆聖誕水果麵包！台灣19號發酵奶油打造清爽風味

「法歐米麵包工坊」的「19號水果麵包Panettone」，不像一般聖誕水果麵包那麼重甜重油，偏清爽、充滿果香。（19號發酵奶油供圖）

一顆真正講究的聖誕水果麵包，靠的不是華麗包裝，而是時間與技術的累積。從天然酵母的狀態、發酵溫度到奶油選擇，每一個細節都會左右成敗。「法歐米麵包工坊」麵包職人林坤緯選擇用100%台灣乳源的19號發酵奶油，挑戰烘焙界公認最難的義大利水果麵包，用96小時慢發酵製作，把台灣奶油的清爽風味，融入到每一口麵包中。

在烘焙界，義大利水果麵包（Panettone）一直被視為最難駕馭的麵包之一。不是因為配方複雜，而是它全程只靠義大利天然酵母發酵，每一次的狀態都不同，幾乎沒有「照表操課」這回事。溫度、濕度、酵母活性稍有偏差，成品就可能完全走樣。

「法歐米麵包工坊」主廚林坤緯，挑戰用台灣19號發酵奶油，製作義大利的聖誕水果麵包。（19號發酵奶油供圖）

曾代表台灣參加世界盃麵包大賽、拿下團體組季軍的麵包職人林坤緯，鑽研Panettone超過10年。拋下大賽光環，他選擇回新北三重，接手爸爸的社區麵包店，每天反覆練功。

從更新天然酵母活性、打製中種和主麵團、長時間發酵到烘烤出爐，一顆 Panettone至少要花96小時。為了配合發酵節奏，半夜一、兩點回店裡顧麵團、烤製、調整時程，對他來說早已是日常。

「19號原森發酵奶油」口感清爽，風味細緻。（150元／盒，19號發酵奶油供圖）

這次他與致力於推動台灣優質乳源的「19號發酵奶油」合作，選用100%台灣乳源、無添加的發酵奶油，製作聖誕水果麵包，反而讓難度再升級。相較歐美進口奶油，台灣發酵奶油熔點較低、反應更直接，對溫控與製程精準度要求更高，一個環節沒顧好，就會影響麵團結構。

「19號水果麵包Panettone」麵包體鬆柔有清爽奶油香，還有柑橘果乾的酸甜滋味。(1,600元／顆，19號發酵奶油供圖）

完成後的「19號水果麵包Panettone」，帶著溫潤蛋香與清爽奶味，果乾酸甜不膩，尾韻是自然發酵的細緻層次。這不只是一顆聖誕節才出現的節慶麵包，更是一份用時間和技術慢慢堆疊出的手作心意。

Info

法歐米麵包工坊

地址：新北市三重區車路頭街125號

電話：02-2286-0263

營業時間：09：00～21：00



