正男報食事／BHC炸雞信義ATT開幕！26款新菜登場，炸雞聚餐盤＋涮嘴雞皮最驚豔

「BHC炸雞」信義ATT店正式開幕，過年聚餐最推薦點「炸雞聚餐盤」。

以韓劇《來自星星的你》裡的星星炸雞走紅的韓國炸雞店「BHC炸雞」，在信義區開設空間更寬敞的社交型分店，推出26款新菜，推薦必點炸雞分享盤，不只炸雞好吃，脆脆的炸雞皮有夠涮嘴，尤其驚豔。

在韓國有超過2,000家分店的BHC炸雞，以麵衣酥脆、雞肉多汁著稱，即使冷掉也不會軟爛。

「BHC炸雞」在信義區的ATT4FUN，開設空間更寬敞且有獨立包廂的社交型餐廳。

台灣店採用新鮮冷藏雞肉雙段油炸，搭配特製麵衣，並能吃到大棒腿、小棒腿、去骨腿塊與二節翅等多種部位。

「BHC炸雞聚餐盤」一次可以吃到３款炸雞、星星雞皮與點心，適合多人分享。（999元／份）

信義ATT店主打「BHC炸雞聚餐盤」，可從招牌口味復古、火辣復古、星星、洋釀、醬王、金王自由選搭3款炸雞，再配星星雞皮、星星炸年糕等小點。推薦必選星星粉口味的炸雞，有濃郁的起司香氣，鹹香涮嘴；雞皮的部分，也是炸得超脆又不含油，水準不輸炸雞。

廣告 廣告

「韓食炸雞聚餐盤」吃得到辣炒年糕，多了飽足感。（499元／份）

還有「韓食炸雞聚餐盤」，辣炒年糕與炸雞一次享受，多了主食，吃得更飽足。

「紅王醬芝士辛奇拌飯」起司香氣濃郁，微辣涮嘴。（329元／份）

視覺誘人的「紅王醬芝士辛奇拌飯」，把拌飯倒扣成金字塔造型，還會在桌邊淋上起司醬和帶辣度的火雞醬，拌勻吃，鹹香微辣、起司香氣很濃。

「星星起司球」鹹香開胃，起司餡可以拉超長。（239元／份）

開幕期間還與韓國知名保養品牌「ilso」合作，每天前20組客人，消費滿999元，即可獲得全明星保養組，店內還有美拍機，可與好友拍貼留念，讓吃炸雞也能有多重韓系潮流體驗。

「ABV韓式餐酒館」的大邱限定菜單，適合多人分享，才能吃到更多道料理，會供應到3月31日。

如果是想品嘗韓國大邱街頭最出名的炸雞胗，可以到板橋的「ABV韓式餐酒館」。「半半洋釀雞胗」以米酒醃漬雞胗，再沾乾、濕兩種粉後酥炸，一半原味，一半裹韓式辣醬，雞胗吃來酥中帶點軟骨般的脆感。

「半半洋釀雞胗」原味外皮脆香，雞胗軟彈無腥味，辣醬口味更涮嘴下酒。(260元／份）

「韓式辣味燉牛排骨」靈感來自大邱名店「巨松排骨」，肉質透軟帶骨香，辣味後勁十足，下酒一級棒。怕辣的，可以配著「老奶奶刀切麵」，能平衡辣味，暖胃又滿足。

「韓式辣味燉牛排骨」肉質嫩口不柴，吸滿醬汁的蒜香。（780元／份）

Info

BHC炸雞（信義ATT店）

地址：台北市信義區松壽路12號2樓

電話：02-2720-0036

營業時間：11：00～22：00，週五、六11：00～23：00。

ABV韓式餐酒館

地址：新北市板橋區文化路一段217號

電話：02-2272-6089

營業時間：17：00～凌晨01：30，週六至日12：00～凌晨1：30。



回到原文

更多鏡報報導

正男報食事／宵夜救星！麥哲倫、法大現炸雞腿甜嫩爆汁超過癮

正男報食事／公館夜市必吃「龍哥無骨雞腿排」！咔滋酥脆又夠味、生菜還能免費續

正男報食事／印尼便利商店竟然賣這麼猛的炸雞飯！配參巴辣椒醬一吃上癮

台南知名飯店初二「一晚4萬5」！網喊：不如出國 業者解釋了 五星戰區過年行情一覽