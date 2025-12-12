正男報食事／i-dle薇娟邊走邊吃讓「丹尼船長」爆紅！全新畬室可可米米花苦甜又涮嘴

「丹尼船長」的「米米花」因為韓星薇娟爆紅後，順勢推出全新聯名法式可可口味。（丹尼船長供圖）

韓團i-dle成員薇娟（Miyeon），日前在活動結束後被拍到邊走邊吃零食，結果被粉絲神搜出，是台灣品牌「Captain Danny丹尼船長」的「米米花」。趁著話題，店家特地與精品巧克力品牌「YU CHOCOLATIER畬室」合作，推出全新口味「畬室法式可可香頌米米花」。實際試吃，苦甜交織，鬆脆涮嘴。

丹尼船長這次以台灣米香為核心，邀請畬室主廚鄭畬軒親自監製，把台灣稻米與法式可可工藝結合，打造出精品級質感的零食體驗。

因為韓團i-dle團員薇娟把「丹尼船長」的零嘴「米米花」拿在手上吃，讓這個品牌爆紅。（丹尼船長供圖）

新品耗時12個月研發，選用法國Michel Cluizel頂級莊園可可粉，風味清亮細緻，再加入新竹寶山黑糖，讓甘蔗果香、微苦可可與米香交織出多層次味道。搭配非油炸的氣爆工法，讓口感酥脆輕盈、不卡牙，苦甜餘韻柔長。

「畬室法式可可香頌米米花」使用法國Michel Cluizel頂級莊園可可粉，與新竹寶山黑糖，做出平衡的苦甜味。（丹尼船長供圖）

這次合作推出兩款包裝。官網獨家「法式可可香頌臻選禮盒」，內含2包100公克米米花及6入畬室合作的巧克力法蘭酥，適合節慶送禮。好市多60公克8入箱購組，更適合跟家人一起分享，讓頂級可可風味也能融入日常。

「畬室法式可可香頌米米花」鬆脆口感像米果，有巧克力的苦甘和黑糖的甜韻。（339元／箱、8包，丹尼船長供圖）

