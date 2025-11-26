正確用牙線 最佳預防醫學

蝴蝶式牙周棒發明家許書欽。（黃世麒攝）

市面上潔牙產品琳瑯滿目，且超過8成民眾每天刷牙2次，台灣牙周病的盛行率卻仍長年維持80％以上，顯示口腔清潔問題成為重大健康隱憂。蝴蝶式牙周棒發明家暨執行董事許書欽表示，唯有正確使用牙線進行全方位清潔，才能有效預防牙周病。

根據口腔健康研究指出，牙周病、牙髓病恐影響全身健康，增加糖尿病、心血管疾病、吸入性肺炎及早產等風險。許書欽強調，不是未進食就代表牙齒乾淨，刷完牙後，24小時內牙菌斑會開始孳生，長時間未清潔將累積成牙結石，進而導致牙齦發炎，造成牙周病。

根據資料顯示，6歲以下兒童有60.6％沒有牙菌斑，但15至18歲青少年中，中度牙菌斑者竟佔42.65％，且隨著年齡增加，牙周病患者也呈倍數攀升，可見牙周病因更多是後天造成。

許書欽指出，多數民眾仍習慣使用一般牙線棒，但緊繃直線狀的牙線段，無法有效貼合牙齒圓柱表面，因此清潔牙周的效果有限，髒汙會藏在牙齦線、牙縫與牙周囊袋，這些部位才是口腔清潔最需注意的細節。

正確的清潔方法，是將牙線彎曲成C或U型，去貼合牙齒的輪廓，同時搭配刷牙，才能減少清潔死角，從牙縫、牙齒表面到牙齦溝進行全面清潔。

許書欽提醒，不同年齡層的健康管理重點各有差異，年輕人可預防牙菌斑引發的早期發炎，中壯年可預防疾病進一步惡化，而長者則更需防範因口腔問題引發的相關併發症。唯有從日常改善刷牙與牙線使用技巧，才能真正落實預防醫學。